Комитет Рады не получил заявление главы Минкульта Ткаченко об увольнении

Министр культуры почти неделю назад сообщил, что соответствующий документ был направлен на имя главы парламента Руслана Стефанчука.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не получал заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об увольнении. Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос журналистов "Украинских новостей".

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Так, издание запросило у аппарата копию заявления об отставке, регистрационный номер и дату регистрации этого документа. Однако в Раде журналистам сообщили, что по состоянию на среду, 17 ноября, соответствующее заявление не было получено профильным комитетом парламента.

[ + – ] Ответ аппарата ВР на запрос журналистов

Почему Ткаченко подал в отставку?

Напомним, Ткаченко стал министром культуры и информационной политики Украины 4 июня прошлого года. Проработав на своей должности почти полтора года, 11 ноября он написал заявление об отставке. В качестве одной из причин своего решения министр назвал вывод Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) из-под управления Минкульта — соответствующее постановление премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 10 ноября, а 17-го текст документа появился на сайте Кабинета министров. Помимо этого Ткаченко критиковал сумму, заложенную в проекте госбюджета-2022 на сферу культуры.

Сам Шмыгаль заявил, что отделение Госкино от Минкульта было произведено для усиления этого органа.

Народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко заявлял, что у нардепов не было претензий к работе министра культуры, поэтому они намерены просить Ткаченко остаться на своей должности. Также он сообщил, что у "слуг" нет кандидатуры на замену чиновника.

В свою очередь глава фракции Давид Арахамия раскритиковал Ткаченко за то, что нардепы узнали о желании министра подать в отставку из СМИ. Политик добавил, что депутаты не будут голосовать за отставку Ткаченко и таким образом тот станет заложником ситуации.

Тем временем чиновник продолжает исполнять свои обязанности. Например, вчера он опубликовал в своем телеграм-канале разъяснения касательно того, как можно будет потратить 1000 гривен, полученных за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Эту инициативу, ранее анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским, Ткаченко назвал "реальной помощью бизнесу".