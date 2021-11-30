"Справедливость, за которую стоит бороться". Суд закрыл дело о ДТП с участием нардепа Юрченко

Судья Галицкого райсуда Львова признала парламентария невиновным в ДТП. Медпроверки на состояние алкогольного опьянения признали недействительными.

Галицкий районный суд Львова признал нардепа от "Слуги Народа" Александра Юрченко невиновным в ДТП, которое случилось в центре Львова 8 июля этого года. Об этом политик написал в Facebook.

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Решение подписала судья Кристина Мисько. Суд признал недействительным медицинские проверки на состояние алкогольного опьянения.

"Медработник проводил все исследования без перчаток. Это вместе с другими нарушениями ставит под вопрос его квалификацию", – говорится в тексте постановления.

Через два дня после ДТП (10 июля) Юрченко обратился в лаборатории "Синево", Діла и "Медлаб", а также Киевскую наркоклинику "Соцтерапия". Эти медучреждения не выявили у нардепа алкогольного или наркотического опьянения.

Дело закрыли из-за отсутствия состава административного правонарушения. Юрченко назвал такое решение "справедливостью, за которую стоит бороться".

"Сегодня я получил полное решение суда, в котором говорится об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения, а именно пребывания в состоянии наркотического опьянения во время управления автомобилем… На своем личном примере я показал, как несовершенно, а иногда нагло работает система, и обычные люди становятся ее жертвами", – написал он.

Нардеп обвинил патрульных в провокации и подставе. Чтобы доказать эти утверждения, Юрченко добавил к посту видео, снятое нагрудной камерой полицейского. На кадрах слышно, как полицейские матерятся, обсуждая оформление протокола для водителя автомобиля Ford Mustang.

"Прикинь, оформить депутата бл..ть. Было бы "ох..енно". Да пох…й, данные есть, зачем его задерживать", – говорит один из них.

Нардеп показал видео момента ДТП, где можно увидеть переднюю часть Ford Mustang и момент выезда. Юрченко медленно выезжал на дорогу из-за плотного трафика. Само столкновение с Volkswagen Jetta осталось за кадром.

Кратко о ДТП с участием Юрченко

Александр Юрченко был за рулем Ford Mustang. По информации журналистов, политик выезжал с платной парковки и въехал в автомобиль, который стоял в пробке. Он хотел покинуть место ДТП, но другие водители его заблокировали.

Водитель, в которого врезался Юрченко, снимал происходящее на телефон. Нардеп бросился на него с кулаками и хотел пытаясь выбить смартфон.

Ford Mustang Юрченко не декларировал. В документе за прошлый год указано, что нардеп использует авто SsangYoung, который записан на его отца.

Внефракционный нардеп Гео Лерос позже публиковал результаты экспертизы, которая подтвердила, что Юрченко во время ДТП был под наркотиками. Политик говорил что "никогда в жизни не употреблял наркотики".