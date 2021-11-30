"Справедливість, за яку варто боротися". Суд закрив справу про ДТП за участю нардепа Юрченка

Суддя Галицького райсуду Львова визнала парламентаря невинним у ДТП. Медперевірки на стан алкогольного сп'яніння визнали недійсними.

Галицький районний суд Львова визнав нардепа від "Слуги Народу" Олександра Юрченка невинним у ДТП, яка сталася в центрі Львова 8 липня цього року. Про це політик написав у Facebook.

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Рішення підписала суддя Христина Мисько. Суд визнав недійсними медичні перевірки стану алкогольного сп'яніння.

"Медпрацівник проводив усі дослідження без рукавичок. Це разом із іншими порушеннями ставить під питання його кваліфікацію", – йдеться в тексті ухвали.

Через два дні після ДТП (10 липня) Юрченко звернувся до лабораторій "Сінево", "Діла" та "Медлаб", а також Київської наркоклініки "Соцтерапія". Ці медзаклади не виявили в нардепа алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Справу закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення. Юрченко назвав таке рішення "справедливістю, за яку варто боротися".

"Сьогодні я отримав повне рішення суду, у якому йдеться про відсутність у моїх діях ознак адміністративного правопорушення, а саме перебування в стані наркотичного сп'яніння під час керування автомобілем... На своєму особистому прикладі я показав, як недосконало, а іноді нахабно працює система, і звичайні люди стають її жертвами", – написав він.

Нардеп звинуватив патрульних у провокації та підставі. Щоб довести ці твердження, Юрченко додав до поста відео, зняте нагрудною камерою поліцейського. На кадрах чути, як поліцейські матюкаються, обговорюючи оформлення протоколу для водія автомобіля Ford Mustang.

"Прикинь, оформити депутата бл..ть. Було б "ох..єнно". Та пох…й, дані є, навіщо його затримувати", – каже один із них.

Нардеп показав відео моменту ДТП, де можна побачити передню частину Ford Mustang і момент виїзду. Юрченко повільно виїжджав на дорогу через завантажений трафік. Саме зіткнення з Volkswagen Jetta залишилося за кадром.

Коротко про ДТП за участю Юрченка

Олександр Юрченко був за кермом Ford Mustang. За інформацією журналістів, політик виїжджав із платної парковки та в'їхав в автомобіль, який стояв у заторі. Він хотів залишити місце ДТП, але інші водії його заблокували.

Водій, у якого врізався Юрченко, знімав те, що відбувається, на телефон. Нардеп кинувся на нього з кулаками та намагався вибити смартфон.

Ford Mustang Юрченко не декларував. У документі за минулий рік зазначено, що нардеп використовує авто SsangYoung, записаний на його батька.

Позафракційний нардеп Гео Лерос згодом публікував результати експертизи, яка підтвердила, що Юрченко під час ДТП був під наркотиками. Політик говорив, що "ніколи в житті не вживав наркотики".