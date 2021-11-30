Минобразования лишило Илью Киву ученой степени, - нардеп

Научному руководителю нардепа и всем его оппонентам запретили на два года участвовать в защите диссертаций.

Аттестационная коллегия при Министерстве образования и науки Украины единогласно отменила присуждение ученой степени кандидата наук по госуправлению нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве. Об этом написала в Telegram глава подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады и нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

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Присудил Киве научную степень спецсовет Института подготовки кадров госслужбы.

Во время заседания Аттестационной коллегии Минобразования 30 ноября главе этого совета, научному руководителю Кивы и всем оппонентам запретили на два года заниматься соответствующими видами научной деятельности.

Научным руководителем Кивы был доктор наук по госуправлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

Кива утверждал, что 28 апреля Гурковского уволили с работы. После этого нардеп обещал ему должность министра образования.

Известно, что Гурковкий до 2018 года работал на кафедре информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Также он был первым заместителем директора "Центра исследования проблем публичного управления".

Кива писал диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Все 13 членов комиссии одобрили защиту диссертации.

Журналисты проекта Bihus.Info утверждали, что Илья Кива приложил к диссертации поддельные справки и соврал об участии в двух научных конференциях.

16 ноября Кива заявил, что его лишили степени кандидата наук после обысков в его доме. Тогда парламентарий утверждал, что потерял степени из-за "отсутствия новизны" в диссертации.

23 ноября Минобразования в ответ на запрос Фокуса сообщало, что у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы нет степени кандидата наук по госуправлению.