Міносвіти позбавило Іллю Киву наукового ступеня, — нардеп

Науковому керівнику нардепа та всім його опонентам заборонили на два роки брати участь у захисті дисертацій.

Атестаційна колегія при Міністерстві освіти та науки України одноголосно скасувала присудження наукового ступеня кандидата наук із держуправління нардепу від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киві. Про це написала в Telegram голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради та нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

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Присудила Киві науковий ступінь спецрада Інституту підготовки кадрів держслужби.

Під час засідання Атестаційної колегії Міносвіти 30 листопада голові цієї ради, науковому керівнику Киві й усім опонентам заборонили на два роки займатись відповідними видами наукової діяльності.

Науковим керівником Киви був доктор наук із держуправління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем громадського управління" Володимир Гурковський.

Кива стверджував, що 28 квітня Гурковського звільнили з роботи. Після цього нардеп обіцяв йому посаду міністра освіти.

Відомо, що Гурковський до 2018 року працював на кафедрі інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління за президента України. Також він був першим заступником директора "Центру дослідження проблем громадського управління".

Кива писав дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Усі 13 членів комісії схвалили захист дисертації.

Журналісти проєкту Bihus.Info стверджували, що Ілля Кива доклав до дисертації підроблені довідки та збрехав про участь у двох наукових конференціях.

16 листопада Кива заявив, що його позбавили ступеня кандидата наук після обшуків у його будинку. Тоді парламентарій стверджував, що втратив ступінь через "відсутність новизни" у дисертації.

23 листопада Міносвіти у відповідь на запит Фокусу повідомляло, що народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива не має ступеня кандидата наук із держуправління.