"В туалете на каком языке разговаривать?" Кива поскандалил с матерями погибших на Донбассе

Женщины раскритиковали нардепа из ОПЗЖ за то, что тот, находясь в Верховной Раде, разговаривает не на государственном языке.

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива вступил в перепалку с матерями украинских бойцов, погибших на Донбассе, Натальей Харченко и Ириной Рыжак. Женщины раскритиковали политика за то, что он разговаривает в стенах Верховной Рады на русском языке. В ответ на это нардеп назвал такие заявления "спекуляцией". Об этом сообщает телеграм-канал Pavlovsky News.

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"И мои дети разговаривают на русском, и моя мама разговаривает на русском языке. Прекратите спекулировать на языке, на котором говорят миллионы людей", — сказал политик Наталье Харченко.

Затем к нардепу подошла Ирина Рыжак, чей сын был убит снайпером в Докучаевске Донецкой области в 2014 году. Она также выразила негодование поведением Кивы.

"Ничего страшного. Я не нахожусь сейчас на трибуне Верховной Рады. Сейчас я нахожусь в кулуарах. Извините пожалуйста, а в туалете мне на каком языке разговаривать?", — сказал нардеп.

В ответ Рыжак заявила, что таким, как Кива, не место "ни в одном государственном учреждении".

"Ваша аморальность, ваше поведение — это позор. Для всех людей, которые вас избрали", — сказала мать погибшего бойца.

В завершение перепалки Кива добавил, что его на пост народного депутата избрали "миллионы" украинцев и ушел.

Напомним, в октябре этого года нардеп поздравил президента государства-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его лидером "дружественного нам народа".

В свою очередь бойцы Вооруженных сил Украины заявили, что Кива перешел черту, и "плюнул на могилы" военных, погибших в российско-украинской войне.