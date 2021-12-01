"У туалеті якою мовою розмовляти?" Кива поскандалив із матерями загиблих на Донбасі

Жінки розкритикували нардепа з ОПЗЖ за те, що той, перебуваючи у Верховній Раді, розмовляє не державною мовою.

Народний депутат із фракції ОПЗЖ Ілля Кива вступив у суперечку з матерями українських бійців, які загинули на Донбасі, Наталією Харченко й Іриною Рижак. Жінки розкритикували політика за те, що він розмовляє у Верховній Радиі російською мовою. У відповідь нардеп назвав такі заяви "спекуляцією". Про це повідомляє телеграм-канал Pavlovsky News.

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"І мої діти розмовляють російською, і моя мама розмовляє російською мовою. Припиніть спекулювати мовою, якою говорять мільйони людей", — сказав політик Наталії Харченко.

Потім до нардепа підійшла Ірина Рижак, чий син був убитий снайпером у Докучаєвську Донецької області у 2014 році. Вона також висловила обурення поведінкою Киви.

"Нічого страшного. Я не перебуваю зараз на трибуні Верховної Ради. Зараз я перебуваю в кулуарах. Вибачте, будь ласка, а в туалеті мені якою мовою розмовляти?" — сказав нардеп.

У відповідь Рижак заявила, що таким, як Кива, не місце "в жодній державній установі".

"Ваша аморальність, ваша поведінка — це ганьба. Для всіх людей, які вас обрали", — сказала мати загиблого бійця.

На завершення суперечки Кива додав, що його на посаду народного депутата обрали "мільйони" українців, і пішов.

Нагадаємо, у жовтні цього року нардеп привітав президента держави-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його лідером "дружнього нам народу".

У свою чергу бійці Збройних сил України заявили, що Кива перейшов межу та "плюнув на могили" військових, які загинули в російсько-українській війні.