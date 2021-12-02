"Галя, я не солнце". Разумков поспорил с Третьяковой в Раде из-за правки в бюджет (видео)

Экс-спикер парламента объяснял коллеге особенности регламента Верховной Рады, призвав ее "читать матчасть".

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков поспорил с главой комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, представительницей фракции "Слуга народа" Галиной Третьяковой по поводу правки в законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Так, в сессионном зале парламента межу политиками возникла дискуссия о правке к проекту госбюджета, которую "слуга народа" хотела вынести на обсуждение в Раде:

Третьякова: Я могу ее ставить. Где написано, что я чужую ставлю (на обсуждение)? Димочка, солнце…

Разумков: Смотри, я не солнце, во-первых. Во-вторых, Галя, это — автор (правки), а это — все. Читай матчасть (нардеп в это время показал Третьяковой на регламент Верховной Рады — ред.).

Третьякова: Но это не значит, что мою правку будет обсуждать кто-то другой.

Разумков: Твою правку и будет обсуждать кто-то другой, если она учтена! Если ты этого не понимаешь, значит…

Третьяков: Получается забирая у меня право требовать учета (правки)…

Разумков: Она учтена на комитете.

После этих слов видео прерывается.

[ + – ] Спор Разумкова и Третьяковой

О какой именно правке спорили нардепы неизвестно. Однако ранее Фокус сообщал, что в четверг, 2 декабря, Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2022 год. "За" проголосовали 268 народных избранников, 215 из которых — нардепы из "Слуги народа".

Также мы сообщали, что Рада в начале ноября отстранила Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях из-за ее высказывания по поводу смерти нардепа Антона Полякова. В частности, представительница "Слуги народа", комментируя инцидент, написала в партийном чате "минус один враг".