"Галя, я не сонце". Разумков посперечався з Третьяковою в Раді через правку до бюджету (відео)

Ексспікер парламенту пояснював колезі особливості регламенту Верховної Ради, закликавши її "читати матчастину".

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков посперечався з головою комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, представницею фракції "Слуга народу" Галиною Третьяковою щодо правки до законопроекту про державний бюджет на 2022 рік. Відповідне відео у своєму телеграм-каналі опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Так, у сесійній залі парламенту між політиками виникла дискусія про правку до проекту держбюджету, яку "слуга народу" хотіла винести на обговорення в Раді:

Третякова: Я можу її ставити. Де написано, що я чужу ставлю (на обговорення)? Дімочка, сонце…

Розумков: Дивись, я не сонце, по-перше. По-друге, Галю, це автор (правки), а це все. Читай матчастину (нардеп у цей час показав Третьяковій на регламент Верховної Ради – ред.).

Третьякова: Але це не означає, що мою правку обговорюватиме хтось інший.

Розумков: Твою правку й обговорюватиме хтось інший, якщо вона врахована! Якщо ти цього не розумієш, значить...

Третьяков: Виходить, забираючи в мене право вимагати обліку (правки)…

Розумков: Вона врахована на комітеті.

Після цих слів відео переривається.

[ + – ] Суперечка Разумкова та Третьякової

Про яку саме правку сперечалися нардепи, невідомо. Проте раніше Фокус повідомляв, що в четвер, 2 грудня, Рада ухвалила законопроект про державний бюджет на 2022 рік. "За" проголосували 268 народних обранців, 215 із яких — нардепи зі "Слуги народу".

Також ми повідомляли, що Рада на початку листопада усунула Третьякову від участі в п'яти пленарних засіданнях через її висловлювання щодо смерті нардепа Антона Полякова. Зокрема, представниця "Слуги народу", коментуючи інцидент, написала в партійному чаті "мінус один ворог".