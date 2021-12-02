У Ахметова скрыли аварию на ТЭС, которая привела к разливу воды с мышьяком, — СМИ

Журналисты утверждают, что на станции прорвало трубу с опасными веществами, однако в ДТЭК говорят лишь об аварии коллектора.

В Ивано-Франковской области на Бурштынской теплоэлектростанции, которая входит в состав компании бизнесмена Рината Ахметова "ДТЭК Западэнерго", прорвало золошлакопровод с мышьяком. Предприятие уверяет, что произошел прорыв коллектора с водой и никакой угрозы для окружающей среды нет. Однако допускать инспекцию к месту происшествия ДТЭК отказалась. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" и "Центра противодействия коррупции" (ЦПД), опубликованном изданием "Радио свобода".

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На кадрах места аварии, снятых при помощи дрона, можно увидеть территорию ТЭС, затопленную темной жидкостью. Площадь затоплений достигла 10 гектаров, сообщают журналисты. Ряд экспертов, опрошенных авторами расследования, утверждают, что речь идет о прорыве золошлакопровода "с опасными веществами".

[ + – ] Последствия аварии на ТЭС

Золошлакопроводом называют сеть труб, по которым под воздействием давления опасные продукты горения угля, такие как зола и шлак, вместе с водой попадают в резервуар для хранения отходов — золоотвал.

По словам журналистов, в ДТЭК отказались пустить Государственную экологическую службу (ГЭК) с проверкой на территорию ТЭС. За недопуск инспекторов станцию могут оштрафовать на сумму около 800 гривен. За последние три года было шесть таких недопусков на Бурштынскую станцию.

Тем временем независимая химическая экспертиза, проведенная по заказу расследователей, выявила в жидкости, затопившей территорию теплоэлектростанции, превышение допустимой нормы мышьяка — вещества, которое способно приводить к хроническим отравлениям.

[ + – ] Результаты экспертизы жидкости из места затопления

"Жидкости настолько много, что грузовик плывет по ней как катер", — говорится в публикации.

Токсичную жидкость, по словам журналистов, компания откачивала в расположенное рядом водохранилище, которое соединено с рекой, впадающей в Днестр. Таким образом, токсичные отходы могут попасть не только в колодцы местных жителей, но и распространиться за пределы Украины.

Авторы расследования отметили, что жители Бурштына Ивано-Франковской области начали сообщить об аварии в тот же день, когда генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко представлял компанию на Всемирном климатическом форуме в шотландском городе Глазго — 1 ноября. На следующий день представители Бурштынской ТЭС сообщили в своем Facebook о проблемах с одним из котлов, из-за которых работники станции вынужденно отключают энергоблок. Спустя некоторое время этот пост был удален. Подобное сообщение появилось еще 4 ноября, однако оно пропало со страницы ТЭС.

Позднее, уже спустя неделю после аварии, 7 ноября, ДТЭК сообщила о прорыве коллектора с водой, который произошел не на территории ТЭС, а за ней, рядом с неработающей пожарной частью. Расследователи, находившиеся рядом с местом происшествия, обратились в компанию Ахметова, чтобы получить разрешение на съемку территории, освобожденной работниками ДТЭК. Однако в местных СМИ после этого появилась информация о минировании ТЭС, которое впоследствии не подтвердится. По итогу компания не ответила на просьбу авторов публикации.

В то же время около десятка местных жителей сообщали журналистам по телефону, что на ТЭС произошел прорыв именно золошлакопровода. Эту информацию "Схемам" и ЦПД на условиях анонимности подтвердил бывший сотрудник станции — действующий работник ТЭС сообщил ему о прорыве труб для отвода опасных продуктов горения угля.

Также журналистам удалось заснять встречу министра энергетики Германа Галущенко с гендиректором ДТЭК Тимченко в одном из заведений Киева. Когда авторы публикации попросили руководителя компании Ахметова прокомментировать ситуацию с Бурштынской ТЭС, тот пообещал предоставить полный ответ через несколько дней. Однако в это время кафе покинул глава Минэнерго. Позже чиновник объяснил "Схемам", что он видится с Тимченко "через день", а последняя встреча была посвящена отключению шахты на Донбассе одним из облэнерго.

[ + – ] Галущенко и Тимченко в киевском кафе

Затем журналисты получили ответ от компании ДТЭК касательно ситуации на ТЭС в Бурштыне.

"Порыв коллектора проливных вод нет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априори не могло иметь место", – заверили в компании.

Авторы расследования напомнили, что ранее Бурштынской ТЭС руководил действующий премьер-министр Денис Шмыгаль. Услышав от журналистов об инциденте, произошедшем на станции, глава правительства заявил: "Это что-то не то. Не было таких аварий".

Украинские теплоэлектростанции являются главными загрязнителями экологии в Европе. В частности, Бурштынская ТЭС стала первой на континенте по масштабам выбросов диоксида углерода — это вещество вызывает хронические болезни дыхательных путей.

Однако эта станция является единственной в Украине, которая обеспечивает экспорт электроэнергии в Евросоюз — Венгрию, Румынию и Словакию. Журналисты со ссылкой на экспертов добавили, что ДТЭК является монополистом поставок ресурса за границу.

[ + – ] Расследование аварии на Бурштынской ТЭС

Напомним, 28 ноября спасатели сообщили, что на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области прогремел взрыв от которого пострадали несколько работников станции.

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