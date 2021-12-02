В Ахметова приховали аварію на ТЕС, яка призвела до розливу води з миш'яком, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що на станції прорвало трубу з небезпечними речовинами, однак у ДТЕК говорять лише про аварію колектора.

В Івано-Франківській області на Бурштинській теплоелектростанції, що входить до складу компанії бізнесмена Ріната Ахметова "ДТЕК Західенерго", прорвало золошлакопровід із миш'яком. Підприємство запевняє, що стався прорив колектора з водою, і жодної загрози для навколишнього середовища немає. Проте пропускати інспекцію до місця події ДТЕК відмовилася. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" та "Центру протидії корупції" (ЦПД), опублікованому виданням "Радіо свобода".

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На кадрах місця аварії, знятих за допомогою дрону, можна побачити територію ТЕС, затоплену темною рідиною. Площа затоплень досягла 10 гектарів, повідомляють журналісти. Низка експертів, опитаних авторами розслідування, стверджує, що йдеться про прорив золошлакопроводу "з небезпечними речовинами".

[ + – ] Наслідки аварії на ТЕС

Золошлакопроводом називають мережу труб, якими під впливом тиску небезпечні продукти горіння вугілля, такі як зола і шлак, разом із водою потрапляють у резервуар для зберігання відходів — золовідвал.

За словами журналістів, у ДТЕК відмовилися пустити Державну екологічну службу (ДЕК) із перевіркою на територію ТЕС. За недопуск інспекторів станцію можуть оштрафувати майже на 800 гривень. За останні три роки було шість таких недопусків на Бурштинську станцію.

Тим часом незалежна хімічна експертиза, проведена на замовлення розслідувачів, зафіксувала в рідині, що затопила територію теплоелектростанції, перевищення допустимої норми миш'яку — речовини, яка може призводити до хронічних отруєнь.

[ + – ] Результати експертизи рідини з місця затоплення

"Рідини настільки багато, що вантажівка пливе нею як катер", — йдеться в публікації.

Токсичну рідину, за словами журналістів, компанія відкачувала у водосховище, що розташоване поруч, яке сполучене з річкою, що впадає в Дністер. Так, токсичні відходи можуть потрапити не лише в колодязі місцевих жителів, а й поширитись за межі України.

Автори розслідування зазначили, що жителі Бурштина Івано-Франківської області почали повідомляти про аварію того ж дня, коли генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко представляв компанію на Всесвітньому кліматичному форумі у шотландському місті Глазго – 1 листопада. Наступного дня представники Бурштинської ТЕС повідомили у своєму Facebook про проблеми з одним із котлів, через які працівники станції вимушено відключають енергоблок. Через деякий час цей допис був вилучений. Подібне повідомлення з'явилося ще 4 листопада, проте воно зникло зі сторінки ТЕС.

Пізніше вже через тиждень після аварії, 7 листопада, ДТЕК повідомила про прорив колектора з водою, який стався не на території ТЕС, а за нею, поряд із неробочою пожежною частиною. Розслідувачі, які перебували поруч із місцем події, звернулися до компанії Ахметова, щоб отримати дозвіл на зйомку території, звільненої працівниками ДТЕК. Однак у місцевих ЗМІ після цього з'явилася інформація про замінування ТЕС, яка згодом не підтвердиться. За підсумками компанія не відповіла на прохання авторів публікації.

Водночас майже десяток місцевих жителів повідомляли журналістам по телефону, що на ТЕС стався прорив саме золошлакопроводу. Цю інформацію "Схемам" та ЦПД на умовах анонімності підтвердив колишній співробітник станції — чинний працівник ТЕС повідомив про прорив труб для відведення небезпечних продуктів горіння вугілля.

Також журналістам вдалося зафільмувати зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з гендиректором ДТЕК Тимченком в одному із закладів Києва. Коли автори публікації попросили керівника компанії Ахметова прокоментувати ситуацію з Бурштинською ТЕС, той пообіцяв надати повну відповідь за кілька днів. Однак у цей час кафе покинув голова Міненерго. Пізніше чиновник пояснив "Схемам", що він бачиться з Тимченком "через день", а остання зустріч була присвячена відключенню шахти на Донбасі одним з обленерго.

[ + – ] Галущенко та Тимченко в київському кафе

Потім журналісти отримали відповідь від компанії ДТЕК щодо ситуації на ТЕС у Бурштині.

"Порив колектора проливних вод не має нічого спільного зі золошлакопроводами, які не знаходяться на цій ділянці. Отже, забруднення підтопленої води відходами апріорі не могло бути", — запевнили в компанії.

Автори розслідування нагадали, що раніше Бурштинською ТЕС керував чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Почувши від журналістів про інцидент, що трапився на станції, глава уряду заявив: "Це щось не те. Не було таких аварій".

Українські теплоелектростанції є головними забруднювачами екології у Європі. Зокрема, Бурштинська ТЕС стала першою на континенті за масштабами викидів діоксиду вуглецю – ця речовина спричиняє хронічні хвороби дихальних шляхів.

Проте ця станція є єдиною в Україні, яка забезпечує експорт електроенергії в Євросоюз — Угорщину, Румунію та Словаччину. Журналісти з посиланням на експертів додали, що ДТЕК є монополістом постачання ресурсу за кордон.

[ + – ] Розслідування аварії на Бурштинській ТЕС

Нагадаємо, 28 листопада рятувальники повідомили, що на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області прогримів вибух, від якого постраждали кілька працівників станції.

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