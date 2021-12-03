"Странный месседж". Арахамию удивил пост Венедиктовой о делах по "влиятельному человеку"

Глава "слуг народа" в Раде назвал публикацию генпрокурора, предположительно посвященную Ринату Ахметову, "политическим заявлением".

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "странным" заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой об "активизации" расследований против компаний и лиц из окружения неназванного ею "влиятельного человека", владеющего "несколькими телеканалами, угольными предприятиями и предприятиями в сфере энергетики". По его мнению, лицо, занимающее такую должность не должно делать такие политические заявления. Об этом народный депутат сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 3 декабря.

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"Меня удивило такое заявление. Мне кажется, не нужно генеральному прокурору заниматься политикой (…) Я считаю это политическим месседжем (…) Это мое мнение. Это странный месседж", — сказал лидер "слуг" в парламенте.

Арахамия добавил, что генпрокурор, если есть какие-либо уголовные производства, должен проводить расследование и отчитываться о его итогах, а не "делать политические месседжи".

[ + – ] Заявление Арахамии о публикации Венедиктовой с 6:06

"Это касается любого гражданина или предприятия (…) Мы ("слуги народа — ред.) не отличаем Ахметова от других. Мы говорим, что у нас есть пакетное законодательство, которое ограничивает влияние олигархов на страну, на политические процессы в первую очередь".

Напомним, накануне генпрокурор Венедиктова опубликовала в своем Facebook пост об "активизации" расследования по более 200 уголовным производствам, которые касаются компаний и лиц "с орбиты" одного из украинских бизнесменов. Вероятно, речь шла о владельце телеканала "Украина" и холдинга СКМ Ринате Ахметове. Вечером в четверг, 2 декабря, Фокус направил запрос в Офис генпрокурора, чтобы выяснить, кого именно Венедиктова имела в виду. На момент публикации ответ получен не был. Тем временем издание "Лига" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщило, что пост генпрокурора действительно был посвящен Ахметову.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оппоненты власти готовили государственный переворот на 1-2 декабря и планировали приобщить Ахметова к его организации. Бизнесмен в ответ назвал слова главы государства "ложью".