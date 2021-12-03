"Дивний меседж". Арахамію здивував пост Венедіктової про справи щодо "впливової людини"

Глава "слуг народу" ву Раді назвав публікацію генпрокурорки, імовірно присвячену Рінату Ахметову, "політичною заявою".

Глава пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав "дивною" заяву генеральної прокурорки Ірини Венедіктової про "активізацію" розслідувань проти компаній і осіб із оточення неназваної нею "впливової людини", яка володіє "декількома телеканалами, вугільними підприємствами та підприємствами у сфері енергетики". На його думку, особа, яка обіймає таку посаду, не повинна робити такі політичні заяви. Про це народний депутат сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю, 3 грудня.

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"Мене здивувала така заява. Мені здається, не потрібно генеральному прокурору займатися політикою (...) Я вважаю це політичним меседжем (...) Це моя думка. Це дивний меседж", — сказав лідер "слуг" у парламенті.

Арахамія додав, що генпрокурор, якщо є якісь кримінальні провадження, повинен проводити розслідування та звітувати про його підсумки, а не "робити політичні меседжі".

[ + – ] Заява Арахамії про публікацію Венедіктової з 6:06

"Це стосується будь-якого громадянина чи підприємства (...) Ми ("слуги народу — ред.) не відрізняємо Ахметова від інших. Ми говоримо, що ми маємо пакетне законодавство, яке обмежує вплив олігархів на країну, на політичні процеси насамперед".

Нагадаємо, напередодні генпрокурорка Венедіктова опублікувала у своєму Facebook пост про "активізацію" розслідування за більш ніж 200 кримінальними провадженнями, які стосуються компаній і осіб "із орбіти" одного з українських бізнесменів. Імовірно, йшлося про власника телеканалу "Україна" та холдингу СКМ Ріната Ахметова. Увечері в четвер, 2 грудня, Фокус направив запит до Офісу генпрокурора, щоб з'ясувати, кого саме Венедіктова мала на увазі. На момент публікації відповідь отримана не була. Тим часом видання "Ліга" з посиланням на неназване джерело в правоохоронних органах повідомило, що пост генпрокурорки справді був присвячений Ахметову.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що опоненти влади готували державний переворот на 1-2 грудня та планували долучити Ахметова до його організації. Бізнесмен у відповідь назвав слова глави держави "брехнею".