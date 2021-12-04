"В России их точно услышали", – Шустер о появлении экс-разведчиков ГУР в прямом эфире

Телеведущий подчеркнул, что бывшие сотрудники ГУР пришли на ток-шоу, понимая, какие риски для них это несет.

Появление экс-сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины Романа Червинского и Юрия Семенюка на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где они рассказали о том, что им угрожали из Офиса президента после отказа признать, что операции по вагнеровцам не было, сам ведущий назвал "коллективным унижением". Об этом он рассказал после записи программы.

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По словам Шустера, разведчиков "довели" до того, что они вынуждены были прийти в прямой эфир.

"Когда было сказано, что операция (по вагнеровцам) была успешна, потому что мы поняли, что у нас может повториться 2014 год, когда все пророссийское руководство взяли и сбежали в Россию вместе с украинским бюджетом, я в этом направлении даже не мыслил. А они, люди, которые в погонах, которые реально присягу давали, видели, что происходило в 14-м и потом прошли через все вот это пекло после 14-го года, вот они это чувствуют, что может произойти так, как было в 14-м, что возьмут и в Россию убегу те, кто ими сегодня руководят. И это есть проблема", – отметил он.

Савик Шустер подчеркнул, что разведчиков услышали, и это ставит их перед реальной угрозой:

"Кто их услышит? В России их точно услышали. Вот где их услышат, это в России. Тут нет никакого сомнения. И то, что сейчас все опубликовано, и их лица известны, они ходят без охраны и их семьи без охраны, и той стороне им есть за что мстить".

[ + – ] Савик Шустер отметил, что разведчики проявили большую смелость, появившись в студии

Телеведущий обратил внимание на то, что случившееся в студии может иметь последствия.

"Какая должна быть ситуация у разведчиков, чтоб прийти в прямой эфир? Что должно произойти, чтобы заставить разведчика идти в прямой эфир и говорить на телевидении? Это безысходно и оскорбительно. Это есть продукт унижения. Унижение – это самая плохая и опасная коллективная эмоция. Если таких, как они, в СБУ, ГУРе и пограничной разведке, вообще в спецслужбах Украины, если таких людей много, то это – коллективное унижение ничем хорошим не закончится", – предполагает он.

Напомним, Червинский, среди прочего, рассказал, что после обнародования Яниной Соколовой документов о спецоперации из ГУР последовали увольнения практически всех высокопоставленных разведчиков, имевших отношение к плану по поимке "вагнеровцев", а на оставшихся разведчиков начали оказывать давление.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "Украину втянули в спецоперацию по "вагнеровцам"". В свою очередь экс-руководитель ГУР Василий Бурба рассказал, кто в последний момент сорвал операцию по задержанию "вагнеровцев".