"В России их точно услышали", – Шустер о появлении экс-разведчиков ГУР в прямом эфире
Телеведущий подчеркнул, что бывшие сотрудники ГУР пришли на ток-шоу, понимая, какие риски для них это несет.
Появление экс-сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины Романа Червинского и Юрия Семенюка на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где они рассказали о том, что им угрожали из Офиса президента после отказа признать, что операции по вагнеровцам не было, сам ведущий назвал "коллективным унижением". Об этом он рассказал после записи программы.
По словам Шустера, разведчиков "довели" до того, что они вынуждены были прийти в прямой эфир.
"Когда было сказано, что операция (по вагнеровцам) была успешна, потому что мы поняли, что у нас может повториться 2014 год, когда все пророссийское руководство взяли и сбежали в Россию вместе с украинским бюджетом, я в этом направлении даже не мыслил. А они, люди, которые в погонах, которые реально присягу давали, видели, что происходило в 14-м и потом прошли через все вот это пекло после 14-го года, вот они это чувствуют, что может произойти так, как было в 14-м, что возьмут и в Россию убегу те, кто ими сегодня руководят. И это есть проблема", – отметил он.
Савик Шустер подчеркнул, что разведчиков услышали, и это ставит их перед реальной угрозой:
"Кто их услышит? В России их точно услышали. Вот где их услышат, это в России. Тут нет никакого сомнения. И то, что сейчас все опубликовано, и их лица известны, они ходят без охраны и их семьи без охраны, и той стороне им есть за что мстить".
Телеведущий обратил внимание на то, что случившееся в студии может иметь последствия.
"Какая должна быть ситуация у разведчиков, чтоб прийти в прямой эфир? Что должно произойти, чтобы заставить разведчика идти в прямой эфир и говорить на телевидении? Это безысходно и оскорбительно. Это есть продукт унижения. Унижение – это самая плохая и опасная коллективная эмоция. Если таких, как они, в СБУ, ГУРе и пограничной разведке, вообще в спецслужбах Украины, если таких людей много, то это – коллективное унижение ничем хорошим не закончится", – предполагает он.
Напомним, Червинский, среди прочего, рассказал, что после обнародования Яниной Соколовой документов о спецоперации из ГУР последовали увольнения практически всех высокопоставленных разведчиков, имевших отношение к плану по поимке "вагнеровцев", а на оставшихся разведчиков начали оказывать давление.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "Украину втянули в спецоперацию по "вагнеровцам"". В свою очередь экс-руководитель ГУР Василий Бурба рассказал, кто в последний момент сорвал операцию по задержанию "вагнеровцев".