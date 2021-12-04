"У Росії їх точно почули", – Шустер про появу ексрозвідників ГУР у прямому ефірі

Телеведучий наголосив, що колишні співробітники ГУР прийшли на ток-шоу, розуміючи, які ризики для них це становить.

Поява ексспівробітників Головного управління розвідки Міноборони України Романа Червінського та Юрія Семенюка на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де вони розповіли про те, що їм погрожували з Офісу президента після відмови визнати, що операції з вагнерівцями не було, сам ведучий назвав "колективним приниженням" Про це він розповів після запису програми.

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За словами Шустера, розвідників "довели" до того, що вони змушені були прийти до прямого ефіру.

"Коли було сказано, що операція (по вагнерівцям) була успішною, тому що ми зрозуміли, що у нас може повторитися 2014 рік, коли все проросійське керівництво взяли і втекли до Росії разом з українським бюджетом, я в цьому напрямі навіть не мислив. А вони, люди, які в погонах, які реально присягу давали, бачили, що відбувалося в 14-му і потім пройшли через усе це пекло після 14-го року, ось вони це відчувають, що може статися так, як було в 14-му, що візьмуть і в Росію втечуть ті, хто ними сьогодні керують. І це проблема", – зазначив він.

Савік Шустер наголосив, що розвідників почули, і це ставить їх перед реальною загрозою:

"Хто їх почує? У Росії їх точно почули. Тут немає жодного сумніву. І те, що зараз все опубліковано, та їхні обличчя відомі, вони ходять без охорони та їхні сім'ї без охорони, і тій стороні їм є за що мстити ".

[ + – ] Савік Шустер зазначив, що розвідники проявили велику сміливість, з'явившись у студії

Телеведучий звернув увагу на те, що те, що трапилося в студії, може мати наслідки.

"Яка має бути ситуація у розвідників, щоб прийти в прямий ефір? Що має статися, щоб змусити розвідника йти в прямий ефір і говорити на телебаченні? Це безвихідно і образливо. Це продукт приниження. Приниження – це найгірша і найнебезпечніша колективна емоція. Якщо таких, як вони, у СБУ, ГУРі та прикордонній розвідці, взагалі у спецслужбах України, якщо таких людей багато, то це – колективне приниження нічим добрим не закінчиться", – припускає він.

Нагадаємо, Червінський, серед іншого, розповів, що після оприлюднення Яніною Соколовою документів про спецоперацію з ГУР звільнили практично всіх високопоставлених розвідників, які мали відношення до плану з упіймання "вагнерівців", а на розвідників, котрі залишилися, почали чинити тиск.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "Україну втягнули у спецоперацію по "вагнерівцям"". Натомість екс-керівник ГУР Василь Бурба розповів, хто в останній момент зірвав операцію із затримання "вагнерівців".