Танки, БТР и катера. Зеленский в Харькове презентовал новую технику для ВСУ

Харьковские бригады получат модернизированные танки Т-64 "Булат", бронетранспортеры БТР-4Е и бронеавтомобили "Козак 2М1".

В Харькове и других регионах Украины военным передадут сотни единиц новой военной техники. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины. Трансляцию события вел Офис президента Украины в Facebook.

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По его словам, в Харькове боевые бригады получат модернизированные танки Т-64 "Булат", десятки бронетранспортеров БТР-4Е и десятки отечественных бронеавтомобилей "Козак 2М1".

[ + – ] В танке Т-64 "Булат" улучшен комплекс управляемого вооружения Фото: ukroboronprom.com.ua

Зеленский напомнил, что в Украине начали серийное производство и поставку военным ракетного комплекса "Нептун". Он рассказал о подписании соглашений с Великобританией и Турцией по усилению украинского флота.

[ + – ] Комплекс "Нептун" приняли на вооружение в прошлом году Фото: mil.gov.ua

С Великобританией удалось подписать контрактов более, чем на 60 миллиардов гривен на строительство ракетных катеров, военно-морских баз, поставок противоминных кораблей и оснащения противокорабельными ракетными комплексами. Также Украина вместе с Турцией производят корвет класса "Ada".

[ + – ] На проект модернизации корветов выделяли 3,8 миллиарда гривен Фото: defence-ua.com

По словам Зеленского, в Одессе Военно-морским силам передадут два патрульных катера типа Island – "Фастов" и "Сумы".

[ + – ] Катера типа Island могут развивать скорость до 54,6 км/ч Фото: "Армия Информ"

До выступления Зеленского командующий логистикой командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Владимир Карпенко говорил, что танки и бронетранспортеры Зеленский передаст в 92-ю бригаду, а машины "Козак-2М1" – в 3-й полк спецназначения.

Карпенко указал, что танковое подразделение 92-й бригады укомплектуют полностью новой техникой, которая изготовлена в Украине.

Напомним, что 30-летие Вооруженных сил Украины празднуют на фоне усиления военной напряженности на границе Украины и России. В Минобороны Украины заявили, что РФ может вторгнуться в январе 2022 года.

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