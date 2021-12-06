Танки, БТР та катери. Зеленський у Харкові презентував нову техніку для ЗСУ
Харківські бригади отримають модернізовані танки Т-64 "Булат", бронетранспортери БТР-4Е та бронеавтомобілі "Козак 2М1".
У Харкові та інших регіонах України військовим передадуть сотні одиниць нової військової техніки. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час урочистого заходу з нагоди 30-річчя Збройних сил України. Трансляцію події вів Офіс президента України у Facebook.
За його словами, у Харкові бойові бригади отримають модернізовані танки Т-64 "Булат", десятки бронетранспортерів БТР-4Е та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М1".
Зеленський нагадав, що в Україні розпочали серійне виробництво та постачання військовим ракетного комплексу "Нептун". Він розповів про підписання угод із Великобританією та Туреччиною щодо посилення українського флоту.
З Великобританією вдалося підписати контрактів більше ніж на 60 мільярдів гривень на будівництво ракетних катерів, військово-морських баз, постачання протимінних кораблів та оснащення протикорабельними ракетними комплексами. Також Україна разом із Туреччиною виробляють корвет класу "Ada".
За словами Зеленського, в Одесі Військово-морським силам передадуть два патрульні катери типу Island — "Фастів" та "Суми".
До виступу Зеленського командувач логістикою командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Володимир Карпенко говорив, що танки та бронетранспортери Зеленський передасть до 92-ї бригади, а машини "Козак-2М1" – до 3-го полку спецпризначення.
Карпенко зазначив, що танковий підрозділ 92-ї бригади укомплектують повністю новою технікою, яка виготовлена в Україні.
Нагадаємо, що 30-річчя Збройних сил України святкують на фоні посилення військової напруги на кордоні України та Росії. У Міноборони України заявили, що РФ може вторгнутися у січні 2022 року.
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