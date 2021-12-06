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Танки, БТР та катери. Зеленський у Харкові презентував нову техніку для ЗСУ

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президент України, Володимир Зеленський, верховний головнокомандувач, Зеленський
Фото: РБК | Зеленський брав участь в урочистому заході з нагоди 30-річчя ЗСУ

Харківські бригади отримають модернізовані танки Т-64 "Булат", бронетранспортери БТР-4Е та бронеавтомобілі "Козак 2М1".

У Харкові та інших регіонах України військовим передадуть сотні одиниць нової військової техніки. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час урочистого заходу з нагоди 30-річчя Збройних сил України. Трансляцію події вів Офіс президента України у Facebook.

За його словами, у Харкові бойові бригади отримають модернізовані танки Т-64 "Булат", десятки бронетранспортерів БТР-4Е та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М1".

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У танку Т-64 "Булат" покращено комплекс керованого озброєння
Фото: ukroboronprom.com.ua

Зеленський нагадав, що в Україні розпочали серійне виробництво та постачання військовим ракетного комплексу "Нептун". Він розповів про підписання угод із Великобританією та Туреччиною щодо посилення українського флоту.

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Комплекс "Нептун" використали минулого року
Фото: mil.gov.ua

З Великобританією вдалося підписати контрактів більше ніж на 60 мільярдів гривень на будівництво ракетних катерів, військово-морських баз, постачання протимінних кораблів та оснащення протикорабельними ракетними комплексами. Також Україна разом із Туреччиною виробляють корвет класу "Ada".

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На проект модернізації корветів виділяли 3,8 мільярда гривень
Фото: defence-ua.com

За словами Зеленського, в Одесі Військово-морським силам передадуть два патрульні катери типу Island — "Фастів" та "Суми".

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Катери типу Island можуть розвивати швидкість до 54,6 км/год.
Фото: "Армія Інформ"

До виступу Зеленського командувач логістикою командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Володимир Карпенко говорив, що танки та бронетранспортери Зеленський передасть до 92-ї бригади, а машини "Козак-2М1" – до 3-го полку спецпризначення.

Карпенко зазначив, що танковий підрозділ 92-ї бригади укомплектують повністю новою технікою, яка виготовлена в Україні.

Нагадаємо, що 30-річчя Збройних сил України святкують на фоні посилення військової напруги на кордоні України та Росії. У Міноборони України заявили, що РФ може вторгнутися у січні 2022 року.

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