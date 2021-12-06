"Они – не украшение": Зеленский рассказал, сколько женщин воевало на Донбассе
Количество женщин в рядах Вооруженных сил увеличилось в два раза по сравнению с 2014 годом. Некоторые из них заслужили звания офицеров и командуют отделениями.
В Вооруженных силах Украины более 16 тыс. женщин участвовали в боях на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии по случаю 30-летия ВСУ в Харькове. Трансляцию события вел Офис президента Украины в Facebook.
"Мы гордимся нашими защитницами. Сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 32 тыс. женщин и девушек. Вдвое больше по сравнению с 2014 годом. И они – не украшение. Они не на вторых ролях. Они настоящие, отважные и храбрые бойцы", – сказал глава государства.
Тысячи женщин-военных имеют офицерские звания, командуют взводами и выполняют боевые задачи на Востоке Украины, отметил Зеленский.
Первая леди Елена Зеленская при поздравлении украинцев с Днем защитников и защитниц 14 октября говорила, что в ВСУ служит 31 тысяча женщин.
Напомним, что сегодня Зеленский посетил позиции военных на передовой в Донецкой области и наградил пятерых человек государственными наградами.
Президент во время визита на передовую поблагодарил украинских военнослужащих за защиту независимости Украины на фоне российской агрессии.