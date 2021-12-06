"Вони – не прикраса": Зеленський розповів, скільки жінок воювало на Донбасі

Кількість жінок у лавах Збройних сил збільшилася вдвічі порівняно з 2014 роком. Деякі з них заслужили звання офіцерів та командують відділеннями.

У Збройних силах України понад 16 тис. жінок брали участь у боях на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на урочистому заході з нагоди 30-річчя ЗСУ у Харкові. Трансляцію події вів Офіс президента України у Facebook.

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"Ми пишаємося нашими захисниками. Сьогодні у Збройних силах України служать понад 32 тис. жінок та дівчат. Вдвічі більше порівняно з 2014 роком. І вони – не прикраса. Вони не на других ролях. Вони справжні, відважні та хоробрі бійці", – сказав глава держави.

Тисячі жінок-військових мають офіцерські звання, командують взводами та виконують бойові завдання на Сході України, зазначив Зеленський.

[ + – ] За словами Зеленського, жінки на фронті – це відважні та хоробрі бійці. Фото: ukranews.com

Перша леді Олена Зеленська під час вітання українців із Днем захисників та захисниць 14 жовтня говорила, що у ЗСУ служить 31 тисяча жінок.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський відвідав позиції військових на передовій у Донецькій області та нагородив п'ятьох осіб державними нагородами.

Президент під час візиту на передову подякував українським військовослужбовцям за захист незалежності України на тлі російської агресії.