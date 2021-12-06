"Вони – не прикраса": Зеленський розповів, скільки жінок воювало на Донбасі
Кількість жінок у лавах Збройних сил збільшилася вдвічі порівняно з 2014 роком. Деякі з них заслужили звання офіцерів та командують відділеннями.
У Збройних силах України понад 16 тис. жінок брали участь у боях на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на урочистому заході з нагоди 30-річчя ЗСУ у Харкові. Трансляцію події вів Офіс президента України у Facebook.
"Ми пишаємося нашими захисниками. Сьогодні у Збройних силах України служать понад 32 тис. жінок та дівчат. Вдвічі більше порівняно з 2014 роком. І вони – не прикраса. Вони не на других ролях. Вони справжні, відважні та хоробрі бійці", – сказав глава держави.
Тисячі жінок-військових мають офіцерські звання, командують взводами та виконують бойові завдання на Сході України, зазначив Зеленський.
Перша леді Олена Зеленська під час вітання українців із Днем захисників та захисниць 14 жовтня говорила, що у ЗСУ служить 31 тисяча жінок.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський відвідав позиції військових на передовій у Донецькій області та нагородив п'ятьох осіб державними нагородами.
Президент під час візиту на передову подякував українським військовослужбовцям за захист незалежності України на тлі російської агресії.