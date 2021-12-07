Бурбе заблокировали счета со "значительными суммами денег", - Мосийчук
Экс-парламентарий рассказал Фокусу, что Госфинмониторинг внимательно следил за движением средств бывшего главы военной разведки Украины, поскольку тот является VIP-персоной.
Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала счета с "крупными суммами денег" экс-главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василия Бурбы. Об этом в комментарии Фокусу со ссылкой на свои источники рассказал народный депутат прошлого созыва Верховной Рады Игорь Мосийчук.
Экс-парламентарий подчеркнул, что в Госфинмониторинге не раскрыли причин блокировки счетов. Точных сумм на счетах Бурбы парламентарий не знает, поскольку это — банковская тайна.
"Но идет разговор о значительных суммах денег, которые проходили по счетам", — сказал экс-нардеп Фокусу.
О блокировке счетов Бурбы Мосийчук узнал сегодня, 7 декабря.
"Решение приняли либо вчера, либо сегодня утром. С Бурбой я не связывался, но у меня есть источники в финмониторинге. Они информацию подтвердили", — добавил экс-нардеп.
Мосийчук предположил, что личные счета Бурбы могли использовать для "каких-то выплат".
По словам экс-нардепа, из-за того, что экс-глава ГУР является VIP-персоной, Госфинмониторинг внимательно отслеживает движение его средств.
"Если VIP-персона со своих счетов снимает деньги, а они не проходят по декларации, финмониторинг может блокировать счета до выяснения происхождения денег", – подчеркнул он.
Госфинмониторинг на момент публикации новости не комментировал информацию о блокировке счетов Бурбы.
Напомним, что ранее Бурба заявил, что операцию по задержанию "вагнеровцев" перенесли по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака. Экс-глава ГУР утверждал, что Ермак действовал от имени президента Владимира Зеленского.
Позже СБУ вызывала Бурбу на допрос в связи с расследованием Bellingcat о переносе спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".
3 декабря СМИ сообщали, что пограничники не хотели пускать Бурбу в Украину и просили, чтобы тот год провел за границей.