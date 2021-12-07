Бурбе заблокировали счета со "значительными суммами денег", - Мосийчук

Экс-парламентарий рассказал Фокусу, что Госфинмониторинг внимательно следил за движением средств бывшего главы военной разведки Украины, поскольку тот является VIP-персоной.

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала счета с "крупными суммами денег" экс-главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василия Бурбы. Об этом в комментарии Фокусу со ссылкой на свои источники рассказал народный депутат прошлого созыва Верховной Рады Игорь Мосийчук.

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Экс-парламентарий подчеркнул, что в Госфинмониторинге не раскрыли причин блокировки счетов. Точных сумм на счетах Бурбы парламентарий не знает, поскольку это — банковская тайна.

"Но идет разговор о значительных суммах денег, которые проходили по счетам", — сказал экс-нардеп Фокусу.

О блокировке счетов Бурбы Мосийчук узнал сегодня, 7 декабря.

"Решение приняли либо вчера, либо сегодня утром. С Бурбой я не связывался, но у меня есть источники в финмониторинге. Они информацию подтвердили", — добавил экс-нардеп.

Мосийчук предположил, что личные счета Бурбы могли использовать для "каких-то выплат".

По словам экс-нардепа, из-за того, что экс-глава ГУР является VIP-персоной, Госфинмониторинг внимательно отслеживает движение его средств.

"Если VIP-персона со своих счетов снимает деньги, а они не проходят по декларации, финмониторинг может блокировать счета до выяснения происхождения денег", – подчеркнул он.

Госфинмониторинг на момент публикации новости не комментировал информацию о блокировке счетов Бурбы.

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Напомним, что ранее Бурба заявил, что операцию по задержанию "вагнеровцев" перенесли по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака. Экс-глава ГУР утверждал, что Ермак действовал от имени президента Владимира Зеленского.

Позже СБУ вызывала Бурбу на допрос в связи с расследованием Bellingcat о переносе спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".

3 декабря СМИ сообщали, что пограничники не хотели пускать Бурбу в Украину и просили, чтобы тот год провел за границей.