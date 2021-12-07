Бурбі заблокували рахунки зі "значними сумами грошей", — Мосійчук

Експарламентарій розповів Фокусу, що Держфінмоніторинг уважно стежив за рухом коштів колишнього голови військової розвідки України, оскільки той є VIP-персоною.

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала рахунки з "великими сумами грошей" ексглави Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Василя Бурби. Про це у коментарі Фокусу з посиланням на свої джерела розповів народний депутат минулого скликання Верховної Ради Ігор Мосійчук.

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Експарламентарій наголосив, що в Держфінмоніторингу не розкрили причини блокування рахунків. Точних сум на рахунках Бурби парламентар не знає, оскільки це банківська таємниця.

"Але йдеться про значні суми грошей, які проходили за рахунками", — сказав екснардеп Фокусу.

Про блокування рахунків Бурби Мосійчук дізнався сьогодні, 7 грудня.

"Рішення ухвалили або вчора, або сьогодні вранці. З Бурбою я не зв'язувався, але маю джерела у фінмоніторингу. Вони інформацію підтвердили", — додав екснардеп.

Мосійчук припустив, що особисті рахунки Бурби могли використати для якихось виплат.

За словами екснардепа, через те, що ексглава ГУР є VIP-персоною, Держфінмоніторинг уважно відстежує рух його коштів.

"Якщо VIP-персона зі своїх рахунків знімає гроші, а вони не проходять за декларацією, фінмоніторинг може блокувати рахунки до з'ясування походження грошей", — наголосив він.

Держфінмоніторинг на момент публікації новини не коментував інформацію щодо блокування рахунків Бурби.

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Нагадаємо, що раніше Бурба заявив, що операцію із затримання "вагнерівців" перенесли з ініціативи голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ексглава ГУР стверджував, що Єрмак діяв від імені президента Володимира Зеленського.

Пізніше СБУ викликала Бурбу на допит у зв'язку з розслідуванням Bellingcat про перенесення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнера".

3 грудня ЗМІ повідомляли, що прикордонники не хотіли пускати Бурбу в Україну та просили, щоб той рік провів за кордоном.