"Просили, щоб жив за кордоном": Бурбу відмовлялися пускати в Україну, — ЗМІ

За інформацією журналістів, колишнього голову ГУР три години протримали в аеропорту та намагалися видворити з країни через конспіративний паспорт.

3 грудня колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу не хотіли пускати до України. Про це пише видання "Телеграф", посилаючись на власне джерело.

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За інформацією журналістів, інцидент стався в аеропорту Бориспіль, куди Василь Бурба прилетів літаком. Повідомляється, що прикордонники близько трьох годин не пропускали пасажира до виходу за спеціальним паспортом, який екс-глава ГУР використав для прикриття в інтересах своєї безпеки, і намагалися вислати з країни як нелегала. Згодом помічник доставив до аеропорту справжні документи Василя Бурби — після цього військовослужбовці довго розмовляли з кимось телефоном, а потім пропустили розвідника.

"Паралельно просили, щоб він рік провів за кордоном", — додало джерело у розмові з журналістом.

Прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Телеграфу" заявив, що не знає про перетин кордону Василем Бурбою. Він також назвав недоречним термін "обмеження в'їзду" для пасажира, але припустив, що прикордонники могли вжити заходів для перевірки документів або підтвердження особи людини.

Раніше Василь Бурба заявив, що голова ОП Андрій Єрмак переніс операцію із затримання "вагнерівців", діючи від імені президента Володимира Зеленського. Колишній глава ГУР стверджує, що отримав таке розпорядження під час візиту до Офісу президента на фінальній стадії операції.

Незабаром Василя Бурбу викликали на допит у зв'язку з розслідуванням Bellingcat про ситуацію з найманцями ПВК "Вагнера". Через це розвідник не зміг 19 листопада прийти на програму "Свобода слова".

Крім того, Василь Бурба заявив про намір подати до суду через звинувачення його у торгівлі інформацією з боку президента Володимира Зеленського. За словами екс-глави ГУР, міжнародні партнери були здивовані такими словами на адресу людини, яка чотири роки очолювала розвідку країни.