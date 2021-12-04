"Просили, чтобы жил за границей": Бурбу отказывались пускать в Украину, - СМИ

По информации журналистов, бывшего главу ГУР три часа продержали в аэропорту и пытались выдворить из страны из-за конспиративного паспорта.

3 декабря бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу не хотели пускать в Украину. Об этом пишет издание "Телеграф", ссылаясь на собственный источник.

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По информации журналистов, инцидент произошел в аэропорту "Борисполь", куда Василий Бурба прилетел на самолете. Сообщается, что пограничники около трех часов не пропускали пассажира к выходу по специальному паспорту, который экс-глава ГУР использовал для прикрытия в интересах своей безопасности, и пытались выслать из страны, как нелегала. Спустя некоторое время помощник доставил в аэропорт настоящие документы Василия Бурбы — после этого военнослужащие долго разговаривали с кем-то по телефону, а потом пропустили разведчика.

"Параллельно просили, чтобы он год провел за границей", — добавил источник в разговоре с журналистом.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу" заявил, что не знает о пересечении границы Василием Бурбой. Он также назвал неуместной термин "ограничение въезда" для пассажира, но допустил, что пограничники могли принять меры для проверки документов или подтверждения личности человека.

Ранее Василий Бурба заявил, что глава ОП Андрей Ермак перенес операцию по задержанию "вагнеровцев", действуя от имени президента Владимира Зеленского. Бывший глава ГУР утверждает, что получил такое распоряжение во время визита в Офис президента на финальной стадии операции.

Вскоре Василия Бурбу вызвали на допрос в связи с расследованием Bellingcat о ситуации с наемниками ЧВК "Вагнера". Из-за этого разведчик не смог 19 ноября прийти на программу "Свобода слова".

Кроме того, Василий Бурба заявил о намерении подать в суд из-за обвинений его в торговле информацией со стороны президента Владимира Зеленского. По словам экс-главы ГУР, международные партнеры были удивлены такими словами в адрес человека, который четыре года возглавлял разведку страны.