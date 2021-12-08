"Сдерживание и деэскалация": Кулеба впервые отреагировал на переговоры Байдена и Путина

Глава МИД Украины приветствовал попытки США посадить Россию за стол переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что видеовстреча президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина делает возможными "сдерживание и деэскалацию" российской агрессии. Об этом он заявил в комментарии агентству Reuters.

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Следует отметить, что это первая официальная реакция Киева на разговор лидеров государств.

Кулеба приветствовал попытки США усадить Россию за стол переговоров.

"Сам контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим важное дипломатическое участие США в усилиях вернуть Россию за стол переговоров", – отметил министр.

Кулеба также выразил уверенность относительно того, что "Путин услышал очень четкие и сильные сигналы по поводу эскалации России вдоль границы Украины и в регионе".

Ожидания от разговора Байдена с Зеленским

Руководитель МИД поделился мнением, что разговор между президентом Украины Владимир Зеленским и президентом США Джо Байденом, который должен состояться в четверг, позволит лидерам двух государств обсудить дальнейшие шаги для сдерживания России и пути оживления четырехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией, Францией и Германией относительно конфликта на востоке Украины.

"Сейчас, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет – это эффективно воплощать комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать ее от дальнейшей военной эскалации", – сказал Кулеба.

Напомним, разговор Байдена и Путина в формате видеовстречи по защищенной связи состоялся вечером 7 декабря. Сообщалось, что в ходе него Байден предупредил Путина, что Запад введет "сильные экономические и другие меры" в отношении России, если она начнет новое наступление против Украины, тогда как Путин потребовал гарантий, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

Ранее стало известно, что Байден перенес телефонный разговор с Зеленским.

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