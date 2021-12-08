"Стримування і деескалація": Кулеба вперше відреагував на переговори Байдена та Путіна

Глава МЗС України схвалив спроби США посадити Росію за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відеозустріч президента США Джо Байдена та президента Російської Федерації Володимира Путіна уможливлює "стримування і деескалацію" російської агресії. Про це він заявив у коментарі агентству Reuters.

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Варто зазначити, що це перша офіційна реакція Києва на розмову лідерів держав.

Кулеба схвалив спроби США посадити Росію за стіл переговорів.

"Власне контакт слугує стримуванням і деескалацією. Ми цінуємо важливу дипломатичну участь США в зусиллях повернути Росію за стіл переговорів", — зазначив міністр.

Кулеба також висловив упевненість щодо того, що "Путін почув дуже чіткі та сильні сигнали щодо ескалації Росії вздовж кордону України й у регіоні".

Очікування від розмови Байдена із Зеленським

Керівник МЗС поділився думкою, що розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом, яка має відбутися у четвер, дозволить лідерам обох держав обговорити подальші кроки для стримування Росії та шляхи пожвавлення чотиристоронніх мирних переговорів між Україною, Росією, Францією і Німеччиною щодо конфлікту на сході України.

"Зараз, оскільки з боку Росії не вистачає конструктиву, головний пріоритет — це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати його від подальшої військової ескалації", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, розмова Байдена та Путіна у форматі відеозустрічі за допомогою захищеного зв'язку відбулася ввечері 7 грудня. Повідомлялося, що під час неї Байден попередив Путіна, що Захід запровадить "сильні економічні й інші заходи" щодо Росії, якщо вона почне новий наступ проти України, тоді як Путін вимагав гарантій, що НАТО не розширюватиметься далі на схід.

Раніше стало відомо, що Байден переніс телефонну розмову із Зеленським.

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