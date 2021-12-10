Саакашвили из заключения рассказал, как власти Африки приглашают его "помочь с реформами"

Свое политическое будущее политик видит и в Украине, и в Грузии. Он выразил уверенность, что будет освобожден благодаря грузинскому народу и международному сообществу.

Правительства стран Африки и Средней Азии пригласили бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в военном госпитале в грузинском городе Гори, проконсультировать их касательно реформ. Об этом заключенный политик сообщил в интервью "Новому времени".

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Отвечая на вопрос о том, как Саакашвили видит свое политическое будущее, бывший глава грузинского государства заявил, что намерен "помогать и Грузии и Украины". Политик отметил, что в Украине он провел 18 лет своей жизни, однако он остается грузином и "гордым носителем украинского паспорта". Вместе с тем находящийся в заключении экс-президент Грузии рассказал, что к нему за помощью с проведением реформ обратились некоторые страны.

"Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Кыргызстана публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек", — написал политик.

Помимо этого Саакашвили заявил, что результаты его последней поездки из Украины в Грузию превзошли все его ожидания и он получил "то, на что рассчитывал". Политик уточнил, что после его приезда грузинская оппозиция объединилась и выиграла местные выборы "во всех крупных городах" Грузии.

"На мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость. Народ меня освободит, вместе с давлением со стороны Украины и международным сообществом", — выразил уверенность Саакашвили.

Также бывший президент Грузии рассказал, что украинские власти стараются освободить его из тюрьмы. Так, Саакашвили упомянул звонок президента Украины Владимира Зеленского грузинскому премьеру Иракли Гарибашвили, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак "регулярно устраивает совещания по этому поводу".

Очень активна омбудсмен (Людмила) Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодовки и пыток. И власть явно шла на убийство", — поделился Саакашвили.

Напомним, в конце ноября народный депутат Елизавета Ясько говорила, что здоровье Саакашвили подорвано окончательно. По ее словам, насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к экс-президенту в Глдани, повлияли на это.

Ранее она также сообщила, что Саакашвили в комнате для свиданий упал в обморок. В чувство его приводили врачи-реаниматологи.