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Саакашвили из заключения рассказал, как власти Африки приглашают его "помочь с реформами"

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Михеил Саакашвили, Грузия, реформы, тюрьма
Фото: Радио Свобода | Михеил Саакашвили рассказал, какие страны обратились к нему за помощью с реформами

Свое политическое будущее политик видит и в Украине, и в Грузии. Он выразил уверенность, что будет освобожден благодаря грузинскому народу и международному сообществу.

Правительства стран Африки и Средней Азии пригласили бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в военном госпитале в грузинском городе Гори, проконсультировать их касательно реформ. Об этом заключенный политик сообщил в интервью "Новому времени".

Отвечая на вопрос о том, как Саакашвили видит свое политическое будущее, бывший глава грузинского государства заявил, что намерен "помогать и Грузии и Украины". Политик отметил, что в Украине он провел 18 лет своей жизни, однако он остается грузином и "гордым носителем украинского паспорта". Вместе с тем находящийся в заключении экс-президент Грузии рассказал, что к нему за помощью с проведением реформ обратились некоторые страны.

"Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Кыргызстана публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек", — написал политик.

Помимо этого Саакашвили заявил, что результаты его последней поездки из Украины в Грузию превзошли все его ожидания и он получил "то, на что рассчитывал". Политик уточнил, что после его приезда грузинская оппозиция объединилась и выиграла местные выборы "во всех крупных городах" Грузии.

Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы
Саакашвили, Грузия, реформы

"На мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость. Народ меня освободит, вместе с давлением со стороны Украины и международным сообществом", — выразил уверенность Саакашвили.

Также бывший президент Грузии рассказал, что украинские власти стараются освободить его из тюрьмы. Так, Саакашвили упомянул звонок президента Украины Владимира Зеленского грузинскому премьеру Иракли Гарибашвили, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак "регулярно устраивает совещания по этому поводу".

Очень активна омбудсмен (Людмила) Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодовки и пыток. И власть явно шла на убийство", — поделился Саакашвили.

Напомним, в конце ноября народный депутат Елизавета Ясько говорила, что здоровье Саакашвили подорвано окончательно. По ее словам, насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к экс-президенту в Глдани, повлияли на это.

Ранее она также сообщила, что Саакашвили в комнате для свиданий упал в обморок. В чувство его приводили врачи-реаниматологи.