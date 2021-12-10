Саакашвілі з ув'язнення розповів, як влада Африки запрошує його "допомогти з реформами"

Своє політичне майбутнє політик бачить і в Україні, і Грузії. Він висловив упевненість, що буде звільнений завдяки грузинському народу та міжнародній спільноті.

Уряди країн Африки та Середньої Азії запросили колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який зараз перебуває у військовому шпиталі у грузинському місті Горі, проконсультувати їх щодо реформ. Про це ув'язнений політик повідомив в інтерв'ю "Новому часу".

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Відповідаючи на запитання про те, як Саакашвілі бачить своє політичне майбутнє, колишній глава грузинської держави заявив, що має намір "допомагати і Грузії, і Україні". Політик зазначив, що в Україні він провів 18 років свого життя, проте він залишається грузином і "гордим носієм українського паспорта". Водночас експрезидент Грузії, який перебуває в ув'язненні, розповів, що до нього за допомогою з проведенням реформ звернулися деякі країни.

"Одночасно мене запрошує кілька урядів Середньої Азії та Африки допомогти їм із реформами. Учора я бачив у себе в камері, що прем'єр-міністр Киргизстану публічно хвалив "реформи Саакашвілі" та запросив мою групу в Бішкек", — написав політик.

Крім цього, Саакашвілі заявив, що результати його останньої поїздки з України до Грузії перевершили всі його очікування і він отримав "те, на що розраховував". Політик уточнив, що після його приїзду грузинська опозиція об'єдналася та виграла місцеві вибори "у всіх великих містах" Грузії.

"На мою підтримку на вулиці вийшло більше людей, ніж будь-коли з часів боротьби за незалежність. Народ мене звільнить, разом із тиском із боку України та міжнародною спільнотою", — висловив упевненість Саакашвілі.

Також колишній президент Грузії розповів, що українська влада намагається звільнити його з в'язниці. Так, Саакашвілі згадав дзвінок президента України Володимира Зеленського грузинському прем'єру Іраклі Гарібашвілі, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак "регулярно влаштовує наради щодо цього".

Дуже активна омбудсмен (Людмила) Денісова. Усі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування і тортур. І влада очевидно йшла на вбивство", — поділився Саакашвілі.

Нагадаємо, наприкінці листопада народна депутатка Єлизавета Ясько говорила, що здоров'я Саакашвілі підірвано остаточно. За її словами, насильство, катування і психологічний тиск, які були застосовані до експрезидента у Глдані, вплинули на це.

Раніше вона також повідомила, що Саакашвілі в кімнаті для побачень втратив свідомість. До свідомості його повертали лікарі-реаніматологи.