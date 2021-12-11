"Это было бы не шарлатанство": Зеленский отреагировал на слова президента Хорватии

Зеленский считает, что если бы вблизи хорватских границ находились 100 тысяч солдат, то Загреб визит украинского премьера расценил бы как "проявление дружбы и солидарности".

Президент Хорватии Зоран Миланович негативно высказался по поводу приезда премьер-министра страны Андрея Пленковича в Украину. Реакция на слова главы государства не заставила себя ждать. Свое мнение по поводу высказываний иностранного коллеги президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

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"Если бы сто тысяч военных стояли на границе с Хорватией, то президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением дружбы и солидарности", — говорится в твите Зеленского.

Напоминаем, что по мнению президента Хорватии, визит премьера в Киев на фоне напряженности на российско-украинской границе ставит Хорватию "в неудобное положение".

Твит Зеленского вызвал бурные обсуждения комментаторов.

"Если бы 100 тысяч военных были на границе с Хорватией, то президент Миланович занимался бы укреплением обороны страны, а не постил фотографии из фитнес-зала", — написал один из подписчиков.

Фото: Twitter

Большая часть комментариев имеет негативный окрас, но есть и те, в которых поддерживают Зеленского.

Фото: Twitter

Напоминаем, во время интервью, которое вышло в эфир вечером 11 декабря Зеленский заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину.