"Це було б не шарлатанство": Зеленський відреагував на слова президента Хорватії

Зеленський вважає, що якби поблизу хорватських кордонів перебували 100 тисяч солдатів, то Загреб візит українського прем'єра розцінив би як "прояв дружби та солідарності".

Президент Хорватії Зоран Міланович негативно висловився щодо приїзду прем'єр-міністра країни Андрія Пленковича до України. Реакція на слова глави держави не забарилася. Свою думку щодо висловлювань іноземного колеги президент України Володимир Зеленський написав у Twitter.

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"Якби сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, то президент Міланович назвав би візит прем'єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а проявом дружби та солідарності", — йдеться у твіті Зеленського.

Нагадуємо, що, на думку президента Хорватії, візит прем'єра до Києва на тлі напруженості на російсько-українському кордоні ставить Хорватію "у незручне становище".

Твіт Зеленського викликав бурхливі обговорення коментаторів.

"Якби 100 тисяч військових були на кордоні з Хорватією, то президент Міланович займався б зміцненням оборони країни, а не постив фотографії з фітнес-залу", — написав один із передплатників.

Фото: Twitter

Більшість коментарів має негативне забарвлення, але є й ті, в яких підтримують Зеленського.

Фото: Twitter

Нагадуємо, під час інтерв'ю, яке вийшло в ефір увечері 11 грудня, Зеленський заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну.