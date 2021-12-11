"Излишняя эмоциональность": замглавы МВД прокомментировал "разборки" на блокпосту с копами в ООС

Александр Гогилашвили поддержал инициативу министра Дениса Монастырского о начале дисциплинарного производства в отношении себя и заявил, что будет способствовать проведению процедуры.

Замглавы МВД Александр Гогилашвили извинился за инцидент на блокпосту в Краматорске, в ходе которого топ-чиновник полез в драку с полицейскими. Об этом заместитель Дениса Монастырского написал в своем Facebook.

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По словам заглавы МВД, он проявил "излишнюю эмоциональность" в ходе конфликта с правоохранителями, которые остановили его автомобиль в зоне ООС.

Александр Гогилашвили поддержал инициативу министра внутренних дел Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство в отношении себя и пообещал всячески способствовать проведению служебной процедуры.

"Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", — написал Гогилашвили в своем Facebook.

Примечательно, что замглавы МВД после инцидента на блокпосту ограничил возможность комментировать свои публикации в соцсети. До "разборок" в зоне ООС пользователи могли оставлять комментарии под постами Александра Гогилашвили.

[ + – ] Александр Гогилашвили про инцидент на блокпосту в зоне ООС

Напомним, замглавы МВД Александр Гогилашвили угодил в скандал после того, как устроил разборки на блокпосту в зоне ООС. Полицейские на въезде в Донецкую область остановили автомобиль топ-чиновника, после чего заместитель Дениса Монастырского начал угрожать копу и лез в драку с другими правоохранителями.

На скандал на блокпосту отреагировал сам глава МВД Денис Монастырский. Министр внутренних дел подписал указ об отстранении Александра Гогилашвили и заявил, что в отношении его заместителя началось служебное расследование.