RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика

"Зайва емоційність": заступник голови МВС прокоментував "розбірки" на блокпосту з копами в ООС

225
Олександр Гогілашвілі
Фото: Интерфакс | Олександр Гогілашвілі вибачився за розбирання на блокпосту у зоні ООС

Олександр Гогілашвілі підтримав ініціативу міністра Дениса Монастирського щодо початку дисциплінарного провадження щодо себе та заявив, що сприятиме проведенню процедури.

Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі вибачився за інцидент на блокпосту в Краматорську, під час якого топ-чиновник поліз у бійку з поліцейськими. Про це заступник Дениса Монастирського написав у своєму Facebook.

За словами голови МВС, він проявив "надмірну емоційність" у ході конфлікту з правоохоронцями, які зупинили його автомобіль у зоні ООС.

Олександр Гогілашвілі підтримав ініціативу міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського розпочати дисциплінарне провадження щодо себе та пообіцяв усіляко сприяти проведенню службової процедури.

"Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність. Згоден із рішенням міністра почати дисциплінарне виробництво, готую рапорт на ім'я міністра МВС і всіляко сприятиму його проведенню", — написав Гоги.

Примітно, що заступник голови МВС після інциденту на блокпості обмежив можливість коментувати свої публікації в соцмережі. До "розбірок" у зоні ООС користувачі могли залишати коментарі під постами Олександра Гогілашвілі.

Олександр Гогілашвілі про інцидент на блокпосту у зоні ООС

Нагадаємо, заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал після того, як влаштував розбирання на блокпосту в зоні ООС. Поліцейські на в'їзді до Донецької області зупинили автомобіль топ-чиновника, після чого заступник Дениса Монастирського почав загрожувати копу та ліз у бійку з іншими правоохоронцями.

На скандал на блокпосту відреагував сам голова МВС Денис Монастирський. Міністр внутрішніх справ підписав указ про усунення Олександра Гогілашвілі та заявив, що стосовно його заступника розпочалося службове розслідування.