"Зайва емоційність": заступник голови МВС прокоментував "розбірки" на блокпосту з копами в ООС
Олександр Гогілашвілі підтримав ініціативу міністра Дениса Монастирського щодо початку дисциплінарного провадження щодо себе та заявив, що сприятиме проведенню процедури.
Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі вибачився за інцидент на блокпосту в Краматорську, під час якого топ-чиновник поліз у бійку з поліцейськими. Про це заступник Дениса Монастирського написав у своєму Facebook.
За словами голови МВС, він проявив "надмірну емоційність" у ході конфлікту з правоохоронцями, які зупинили його автомобіль у зоні ООС.
Олександр Гогілашвілі підтримав ініціативу міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського розпочати дисциплінарне провадження щодо себе та пообіцяв усіляко сприяти проведенню службової процедури.
"Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність. Згоден із рішенням міністра почати дисциплінарне виробництво, готую рапорт на ім'я міністра МВС і всіляко сприятиму його проведенню", — написав Гоги.
Примітно, що заступник голови МВС після інциденту на блокпості обмежив можливість коментувати свої публікації в соцмережі. До "розбірок" у зоні ООС користувачі могли залишати коментарі під постами Олександра Гогілашвілі.
Нагадаємо, заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал після того, як влаштував розбирання на блокпосту в зоні ООС. Поліцейські на в'їзді до Донецької області зупинили автомобіль топ-чиновника, після чого заступник Дениса Монастирського почав загрожувати копу та ліз у бійку з іншими правоохоронцями.
На скандал на блокпосту відреагував сам голова МВС Денис Монастирський. Міністр внутрішніх справ підписав указ про усунення Олександра Гогілашвілі та заявив, що стосовно його заступника розпочалося службове розслідування.