Несмотря на заявление Тупицкого: США все же ввели санкции против отстраненного Зеленским главы КСУ

Фокус отыскал судью и его супругу в санкционном списке Госдепа. Туда их внесли из-за подозрений в совершении коррупционных преступлений.

Отстраненный от должности президентом Владимиром Зеленским глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, несмотря на его слова о том, что против него не ввели санкции США, находится под персональными ограничениями Вашингтона. Фокус отыскал судью и его жену в санкционном списке Государственного департамента США от 9 декабря 2021 года.

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На портале дипломатического ведомства говорится, что в Международный день борьбы с коррупцией США ввели персональные санкции в отношении физических лиц, которых подозревают в совершении правонарушений, связанных с получением взяток или мошенничеством.

"Госдеп включает в список следующих лиц за их причастность к существенной коррупции: Александр Тупицкий, экс-председатель КСУ, за значительные коррупционные действия, включая получение денежной взятки во время работы в судебной системе Украины. Супруга Тупицкого, Ольга Тупицкая, также была привлечена к ответственности в рамках этого дела", — говорится в заявлении дипведомства.

В документе также сказано, что фигурантам санкционного списка запрещен въезд на территорию США, поскольку именно Госдеп отвечает за аннулирование американских виз.

[ + – ] Александр и Ольга Тупицкие находятся в санкционном списке США

Напомним, Фокус сообщал, что 9 декабря Госдеп США объявил о введении санкций против отстраненного президентом Владимиром Зеленским главы КСУ Александра Тупицкого. Под персональные ограничения также попала жена судьи Ольга.

Уже 13 декабря Александр Тупицкий заявил, что США не вводили против него санкции. Отстраненный глава КСУ предположил, что Вашингтон мог аннулировать его американскую визу и эту информацию предстоит уточнить его адвокатам.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора хочет привлечь к ответственности отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого по подозрениям в совершении преступлений в IT-сфере и незаконных действий в сфере правосудия. Судье предъявили обвинения в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний.