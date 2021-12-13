Никаких санкций США против меня нет, — отстраненный глава КСУ Тупицкий

Судья предположил, что Вашингтон мог аннулировать его американскую визу, однако эту информацию еще перепроверят его адвокаты.

США не вводили санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом судья заявил в комментарии "Українським новинам".

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По словам Тупицкого, в санкционных списках, которые опубликовали на официальном сайте Министерства финансов США, нет его фамилии.

Более того, как отметил отстраненный глава Конституционного суда, Соединенные Штаты также не вводили санкции против его супруги Ольги Тупицкой.

"Никаких санкций против меня нет", — добавил Александр Тупицкий в общении с журналистами.

Отстраненный глава КСУ предположил, что США могли аннулировать его американскую визу. Однако, эту информацию еще предстоит проверить адвокатам Александра Тупицкого.

Напомним, 9 декабря Государственный департамент США объявил о введении персональных санкций в отношении отстраненного Владимиром Зеленским главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Дипведомство обвинило судью в совершении коррупционных правонарушений, в том числе "получении взятки во время работы в украинской судебной системе". В заявлении Госдепа США также говорилось, что санкции были введены против жены судьи Ольги Тупицкой.

В этот же день Минфин США объявил о введении санкций против экс-нардепа Андрея Портнова. Экс-замглавы Администрации Виктора Януковича и его благотворительная организация попали в санкционный список по подозрению в причастности к "нарушениям прав человека".

Ранее Фокус сообщал про конфликт между главой КСУ Александром Тупицким и президентом Владимиром Зеленским, который начался в октябре 2020 года. Тогда Конституционный суд на основании обращения ряда депутатов отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, заблокировав своим решением работу НАПК.

В декабре 2020 года глава государства Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности главы КСУ, а в феврале президент новым документом продлил отстранение судьи еще на два месяца. Офис генпрокурора также сообщал, что Александра Тупицкого будут судить за "преступления против украинского правосудия".