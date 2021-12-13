Жодних санкцій США проти мене немає, — відсторонений голова КСУ Тупицький

Суддя припустив, що Вашингтон міг анулювати його американську візу, проте цю інформацію перевіряють ще раз його адвокати.

США не запроваджували санкції проти відстороненого голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Про це суддя заявив у коментарі "Українським новинам".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Тупицького, у списках санкцій, які опублікували на офіційному сайті Міністерства фінансів США, немає його прізвища.

Більше того, як зазначив відсторонений голова Конституційного суду, Сполучені Штати також не запроваджували санкції проти його дружини Ольги Тупицької.

"Жодних санкцій проти мене немає", — додав Олександр Тупицький у спілкуванні із журналістами.

Усунутий глава КСУ припустив, що США могли анулювати його американську візу. Однак цю інформацію ще доведеться перевірити адвокатам Олександра Тупицького.

Нагадаємо, 9 грудня Державний департамент США оголосив про введення персональних санкцій щодо відстороненого Володимиром Зеленським голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Дипвідомство звинуватило суддю у вчиненні корупційних правопорушень, зокрема "одержання хабара під час роботи в українській судовій системі". У заяві Держдепу США також говорилося, що санкції було введено проти дружини судді Ольги Тупицької.

Цього ж дня Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти екснардепа Андрія Портнова. Ексзаступник голови Адміністрації Віктора Януковича та його благодійна організація потрапили до списку санкцій за підозрою в причетності до "порушень прав людини".

Раніше Фокус повідомляв про конфлікт між головою КСУ Олександром Тупицьким і президентом Володимиром Зеленським, який розпочався у жовтні 2020 року. Тоді Конституційний суд на підставі звернення низки депутатів скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, заблокувавши своїм рішенням роботу НАЗК.

У грудні 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав указ про усунення Олександра Тупицького з посади голови КСУ, а в лютому президент новим документом продовжив усунення судді ще на два місяці. Офіс генпрокурора також повідомляв, що Олександра Тупицького судитимуть за "злочини проти українського правосуддя".