Охранники не пускали: нардеп от "Батькивщины" забросил в зал Рады кассовый аппарат (видео)

Парламентарий пытался объяснить сотрудникам УГО, что кассовый аппарат не является оружием, однако те запрещали ему попасть внутрь с устройством.

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Андрей Николаенко пытался пронести в сессионный зал Верховной Рады кассовый аппарат. Видео его поступка опубликовало в Twitter издание "Новое время".

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Двое сотрудников государственной охраны не пустили Николаенко в зал.

"Это не оружие, это кассовый аппарат. То, что, как вы говорите, должно быть у каждого украинца", – говорил нардеп охранникам перед прорывом.

После этого Николаенко начал толкаться с охраной Рады и перекинул над их головами кассовый аппарат. Предмет приземлился на пол внутри сессионного зала. Затем нардеп спросил охранников: "Че, не пустили, а теперь че не пускаете?" и сам прошел в зал.

Николаенко не стал уточнять, зачем ему понадобился в Раде кассовый аппарат.

Напомним, что украинские предприниматели протестовали против обязательного введения кассовых аппаратов.

В день так называемого "госпереворота в Украине" представители малого бизнеса вышли на протест с требованием принять законопроект №5866, отменяющий ввод кассовых аппаратов.

В декабре прошлого года нардепы перенесли на год, до 1 января 2022 года, обязательный ввод РРО (кассовых аппаратов) для малого бизнеса.