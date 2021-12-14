Охоронці не пускали: нардеп від "Батьківщини" закинув до зали Ради касовий апарат (відео)

Парламентар намагався пояснити співробітникам УДО, що касовий апарат не є зброєю, проте ті забороняли йому потрапити всередину з пристроєм.

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко намагався пронести до сесійної зали Верховної Ради касовий апарат. Відео його вчинку опублікувало в Twitter видання "Новий час".

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Двоє співробітників державної охорони не пустили Ніколаєнка до зали.

"Це не зброя, це касовий апарат. Те, що, як ви кажете, має бути в кожного українця", — казав нардеп охоронцям перед проривом.

Після цього Ніколаєнко почав штовхатися з охороною Ради та перекинув над їхніми головами касовий апарат. Предмет приземлився на підлогу усередині сесійної зали. Потім нардеп спитав охоронців: "Че, не пустили, а теперь че не пускаете?" і сам пройшов до зали.

Ніколаєнко не уточнив, навіщо йому знадобився в Раді касовий апарат.

Нагадаємо, що українські підприємці протестували проти обов'язкового запровадження касових апаратів.

У день так званого "держперевороту в Україні" представники малого бізнесу вийшли на протест із вимогою ухвалити законопроєкт №5866, який скасовує введення касових апаратів.

У грудні минулого року нардепи перенесли на рік, до 1 січня 2022 року, обов'язкове введення РРО (касових апаратів) для малого бізнесу.