Кулеба считает, что дипломатии на словах по отношению к РФ будет мало
Россия испытывает Запад сейчас и проверяет, насколько далеко украинские партнеры зайдут в сдерживании Москвы.
Одна лишь дипломатия по отношению к России не сможет предотвратить возможную следующую волну агрессии против Украины, если не будет никаких действий. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
Москва сейчас проверяет, насколько Запад готов далеко зайти в сдерживании РФ, утверждает дипломат.
"Поступки, последствия которых Россия понимает и учитывает в своих расчетах. Если дипломатия ограничится лишь словами, она потерпит неудачу", — заявил Кулеба и отметил, что это понимает и российский президент.
Рассчитывать на помощь военных США в случае вторжения России в Украину не стоит — министр говорит, что верит в "мощную украинскую армию". Другие партнеры Киева, в том числе США, могут помочь нам разве оборонительным вооружением и техникой.
Как известно, Германия заблокировала поставки оборонительного вооружения от НАТО для Украины. Появилась реакция президента Владимира Зеленского на это.
Ранее Кулеба отреагировал на переговоры главы Кремля Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, США старались добиться сдерживания Москвы по отношению к Украине, а также деэскалации конфликта.