Кулеба считает, что дипломатии на словах по отношению к РФ будет мало

Россия испытывает Запад сейчас и проверяет, насколько далеко украинские партнеры зайдут в сдерживании Москвы.

Одна лишь дипломатия по отношению к России не сможет предотвратить возможную следующую волну агрессии против Украины, если не будет никаких действий. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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Москва сейчас проверяет, насколько Запад готов далеко зайти в сдерживании РФ, утверждает дипломат.

"Поступки, последствия которых Россия понимает и учитывает в своих расчетах. Если дипломатия ограничится лишь словами, она потерпит неудачу", — заявил Кулеба и отметил, что это понимает и российский президент.

Рассчитывать на помощь военных США в случае вторжения России в Украину не стоит — министр говорит, что верит в "мощную украинскую армию". Другие партнеры Киева, в том числе США, могут помочь нам разве оборонительным вооружением и техникой.

Как известно, Германия заблокировала поставки оборонительного вооружения от НАТО для Украины. Появилась реакция президента Владимира Зеленского на это.

Ранее Кулеба отреагировал на переговоры главы Кремля Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, США старались добиться сдерживания Москвы по отношению к Украине, а также деэскалации конфликта.