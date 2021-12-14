Кулеба вважає, що дипломатії на словах щодо РФ буде мало

Росія випробовує Захід зараз і перевіряє, наскільки далеко українські партнери зайдуть у стримуванні Москви.

Одна лише дипломатія щодо Росії не зможе запобігти можливій наступній хвилі агресії проти України, якщо не буде жодних дій. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, пише УНН.

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Москва зараз перевіряє, наскільки Захід готовий далеко зайти до стримування РФ, стверджує дипломат.

"Вчинки, наслідки яких Росія розуміє та враховує у своїх розрахунках. Якщо дипломатія обмежиться лише словами, вона зазнає невдачі", — заявив Кулеба та зазначив, що це розуміє й російський президент.

Розраховувати на допомогу військових США в разі вторгнення Росії в Україну не варто – міністр каже, що вірить у "потужну українську армію". Інші партнери Києва, зокрема США, можуть допомогти нам хіба оборонним озброєнням і технікою.

Як відомо, Німеччина заблокувала постачання оборонного озброєння від НАТО для України. З'явилася реакція президента Володимира Зеленського на це.

Раніше Кулеба відреагував на переговори глави Кремля Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом. За його словами, США намагалися домогтися стримування Москви щодо України, а також деескалації конфлікту.