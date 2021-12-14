"У Гетманцева их целая коллекция": нардеп Николаенко рассказал, кому принес в Раду кассовый аппарат

В комментарии Фокусу парламентарий подчеркнул, что пролетевшее над головами охранников устройство не разбилось, его поймал член фракции "Батькивщина" Михаил Волынец.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко считает, что имел полное право пронести кассовый аппарат в сессионный зал Верховной Рады. Об этом политик сказал в комментарии Фокусу.

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По словам Николаенко, представители малого бизнеса, митингующие под зданием парламента, просили его передать аппарат либо главе президентской фракции Давиду Арахамии, либо нардепу от "Слуги народа", главе налогового комитета Верховной Рады Даниилу Гетманцеву.

"Я вручил его Гетманцеву, поскольку Арахамия на месте отсутствовал. Гетманцев обрадовался, сказал что у него коллекция (кассовых аппаратов). Просто он намного богаче, чем ФОПы и может позволить себе коллекцию. А ФОПы один не могут себе купить, учитывая их обороты", – добавил Николаенко.

По словам Николаенко, кассовый аппарат, пролетавший над головами охранников, не упал на пол и не разбился. Как утверждает парламентарий, его подхватил другой нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец. После этого к нему подошел первый замглавы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец и посоветовал выкинуть аппарат.

[ + – ] Волынец аппарат не выкинул Фото: Facebook

Николаенко заявил, что представители малого бизнеса просили передать нардепам этот аппарат, чтобы напомнить о себе, поскольку руководство парламента и "Слуги народа" их игнорирует.

"Я его пронес (в зал Рады) и выполнял обещание, которое давал людям, стоявшим под парламентом. Они требовали рассмотреть законопроект, который отсрочит введение с 1 января кассовых аппаратов. Охранники мешали мне как депутату попасть на рабочее место", — резюмировал парламентарий.

Напомним, что Николаенко пришлось потолкаться с сотрудниками госохраны, которые не хотели его пропускать в сессионный зал Рады с кассовым аппаратом.

ФОПы уже не первый раз протестуют против обязательного введения кассовых аппаратов. В декабре 2020 года Верховная Рада перенесла обязательный ввод кассовых аппаратов на один год, до 1 января 2022 года.