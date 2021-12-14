"У Гетманцева їх ціла колекція": нардеп Ніколаєнко розповів, кому приніс у Раду касовий апарат

У коментарі Фокусу парламентарій підкреслив, що пристрій, який пролетів над головами охоронців, не розбився, його впіймав член фракції "Батьківщина" Михайло Волинець.

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко вважає, що мав повне право пронести касовий апарат до сесійної зали Верховної Ради. Про це політик сказав у коментарі Фокусу.

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За словами Ніколаєнка, представники малого бізнесу, які мітингують під будівлею парламенту, просили його передати апарат або голові президентської фракції Давиду Арахамії, або нардепу від "Слуги народу", голові податкового комітету Верховної Ради Данилу Гетманцеву.

"Я вручив його Гетманцеву, оскільки Арахамія на місці був відсутній. Гетманцев зрадів, сказав що у нього колекція (касових апаратів). Просто він набагато багатший, ніж ФОП, і може дозволити собі колекцію. А ФОП один не можуть собі купити, враховуючи їхні обороти", – додав Ніколаєнко.

За словами Ніколаєнка, касовий апарат, який пролітав над головами охоронців, не впав на підлогу та не розбився. Як стверджує парламентарій, його підхопив інший нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець. Після цього до нього підійшов перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець і порадив викинути апарат.

[ + – ] Волинець апарат не викинув Фото: Facebook

Ніколаєнко заявив, що представники малого бізнесу просили передати нардепам цей апарат, щоб нагадати про себе, оскільки керівництво парламенту та "Слуги народу" їх ігнорують.

"Я його проніс (до зали Ради) і виконував обіцянку, яку давав людям, які стояли під парламентом. Вони вимагали розглянути законопроєкт, який відстрочить введення з 1 січня касових апаратів. Охоронці заважали мені як депутату потрапити на робоче місце", — резюмував парламентарій.

Нагадаємо, що Ніколаєнку довелося поштовхатися зі співробітниками держохорони, які не хотіли його пропускати до сесійної зали Ради з касовим апаратом.

ФОП уже не вперше протестують проти обов'язкового введення касових апаратів. У грудні 2020 року Верховна Рада перенесла обов'язкове введення касових апаратів на один рік, на 1 січня 2022 року.