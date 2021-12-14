На госграницу выделили в 17 раз меньше необходимой суммы. Стефанчук назвал это "первым траншем"

Проблема волнует не только украинское правительство, но и Польшу с Литвой

В текущем бюджете на укрепление государственной границы предусмотрено 900 миллионов гривен. При этом необходимая сумма для сдерживания внешних угроз — 17 миллиардов. Их будут изыскивать в бюджете поэтапно, сообщил в интервью агентству Интерфакс спикер парламента Руслан Стефанчук.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Это огромные деньги. Надо понимать, откуда их взять. И потому было сформировано предложение о том, что в первую очередь необходимо для улучшения безопасности, и определена именно та сумма, о которой вы упомянули. То есть, первый, так сказать, транш мы передали", — рассказал Руслан Стефанчук.

Не менее, чем украинских коллег, недостаток финансирования волнует наших соседей — Польшу и Литву. Со слов главы Верховной Рады, он обсуждал этот вопрос в Варшаве со своими иностранными коллегами. Тогда спикеру пришлось связываться с министром внутренних дел Денисом Монастырским, чтобы убедить европейцев, что наша граница сдержит поток мигрантов. Кстати, именно Монастырский впервые озвучил в Верховной раде сумму в 17 миллиардов, необходимую для обустройства границ.

Также Руслан Стефанчук признал, что на сегодняшний момент остается незакрытым вопрос относительно демаркации границы вообще.

"То есть за 30 лет у нас не была создана ситуация безопасности на границе, и впервые это начало решаться сейчас", — отметил спикер.

Однако, попытки укрепить государственные границы уже предпринимались. Достаточно вспомнить печально известную "стену Яценюка", анонсированную еще в 2014 году. Ее строительство планировали закончить еще в 2018 году, но сроки постоянно переносились. В мае 2021 года проект был завершен на 51,4%, как сообщила ГПСУ в ответ на запрос экспертной группы StateWatch. Пограничники заявили, что им понадобилось почти пять лет на разработку законопроектов для освобождения пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы. При этом в администрации ГПСУ не ответили, почему были допущены потери из бюджета.

В 2020 году Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабмина о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году.

В этом же проекте Госпогранслужба просила увеличить объем финансирования на 4,5 миллиардов гривен, хотя на момент его подачи фактически уже было потрачено 1,7 миллиарда.

В случае, если этот проект распоряжения будет утвержден, строительство "Стены" растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 миллиардов гривен, заявили эксперты StateWatch. Остается открытым вопрос, входит или нет эта сумма в смету, предоставленную министром внутренних дел в Верховной раде.

Ранее Фокус сообщал, как будут укреплять границу Украины с Беларусью.

Также Фокус рассказал,о первых попытках мигрантов изучить защиту украинских границ.