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Украина Мигранты на границе Беларуси и Польши

"Прощупывают защиту границ", - глава Нацполиции о движении мигрантов в Украину (фото)

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Нелегальные мигранты в Польше
Фото: Axios | Мигранты из стран ближнего Востока

После попытки группы иностранцев въехать в Украину через пункт пропуска в Черниговской области, полицейские круглосуточно следят за ситуацией на границе Житомирской области и Беларуси.

Появление группы иностранцев в Черниговской области на границе с Беларусью говорит о попытке проверки уровня защиты украинских границ. Об этом написал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Клименко рассказал о ситуации на границе Житомирской области и Беларусью. Общая ее протяженность – более 250 км, усиленные патрули полицейских и пограничников ведут круглосуточное наблюдение.

"Пока движения мигрантов не зафиксировано. Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ", — сообщил Клименко.

Нацполиция
Нацполиция

По информации главы Нацполиции, движение мигрантов пока не зафиксировано. Он попросил местных жителей информировать полицию, если они обнаружат незнакомых людей.

"Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли. Надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу", – добавил он.

Клименко напомнил об уголовной ответственности за подобные нарушения.

Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины
Нацполиция на границе Украины

Заявление главы Нацполиции Украины последовало после попытки 15 граждан стран Ближнего Востока 18 ноября попасть в Украину из Беларуси под видом туристов. Они говорили пограничникам, что цель их визита – увидеть достопримечательности во Львовской области.

Фокус уже писал о согласии Министерства финансов Украины выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Беларусью. В Кабмине также хотят потратить 21 миллион гривен на колючую проволоку.

По сведению МВД, участок границы с Беларусью усилят беспилотниками и спецтехникой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что украинские силовики не будут стрелять по мигрантам, которые могут прибыть из Беларуси.