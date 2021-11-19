"Прощупывают защиту границ", - глава Нацполиции о движении мигрантов в Украину (фото)

После попытки группы иностранцев въехать в Украину через пункт пропуска в Черниговской области, полицейские круглосуточно следят за ситуацией на границе Житомирской области и Беларуси.

Появление группы иностранцев в Черниговской области на границе с Беларусью говорит о попытке проверки уровня защиты украинских границ. Об этом написал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

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Клименко рассказал о ситуации на границе Житомирской области и Беларусью. Общая ее протяженность – более 250 км, усиленные патрули полицейских и пограничников ведут круглосуточное наблюдение.

"Пока движения мигрантов не зафиксировано. Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ", — сообщил Клименко.

[ + – ] Нацполиция

По информации главы Нацполиции, движение мигрантов пока не зафиксировано. Он попросил местных жителей информировать полицию, если они обнаружат незнакомых людей.

"Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли. Надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу", – добавил он.

Клименко напомнил об уголовной ответственности за подобные нарушения.

[ + – ] Нацполиция на границе Украины [ + – ] Нацполиция на границе Украины [ + – ] Нацполиция на границе Украины

Заявление главы Нацполиции Украины последовало после попытки 15 граждан стран Ближнего Востока 18 ноября попасть в Украину из Беларуси под видом туристов. Они говорили пограничникам, что цель их визита – увидеть достопримечательности во Львовской области.

Фокус уже писал о согласии Министерства финансов Украины выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Беларусью. В Кабмине также хотят потратить 21 миллион гривен на колючую проволоку.

По сведению МВД, участок границы с Беларусью усилят беспилотниками и спецтехникой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что украинские силовики не будут стрелять по мигрантам, которые могут прибыть из Беларуси.