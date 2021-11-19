"Промацують захист кордонів", — голова Нацполіції про рух мігрантів в Україну (фото)

Після спроби групи іноземців в'їхати в Україну через пункт пропуску на Чернігівщині поліцейські цілодобово стежать за ситуацією на кордоні Житомирської області та Білорусі.

Поява групи іноземців у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю свідчить про спробу перевірки рівня захисту українських кордонів. Про це написав голова Нацполіції України Ігор Клименко у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Клименко розповів про ситуацію на кордоні Житомирської області з Білоруссю. Загальна його довжина – понад 250 км, посилені патрулі поліцейських та прикордонників ведуть цілодобове спостереження.

"Поки що рух мігрантів не зафіксований. Проте вчорашня поява "туристів" у Чернігівській області свідчить про те, що вже намагаються промацати рівень захищеності наших кордонів", — повідомив Клименко.

[ + – ] Нацполіція

За інформацією голови Нацполіції, рух мігрантів поки що не зафіксований. Він попросив місцевих мешканців інформувати поліцію, якщо вони виявлять незнайомих людей.

"Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули. Сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтереси населення та держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон", – додав він.

Клименко нагадав про кримінальну відповідальність за такі порушення.

[ + – ] Нацполіція на кордоні України [ + – ] Нацполіція на кордоні України [ + – ] Нацполіція на кордоні України

Заява голови Нацполіції України відбулася після спроби 15 громадян країн Близького Сходу 18 листопада потрапити в Україну з Білорусі під виглядом туристів. Вони говорили прикордонникам, що мета їхнього візиту – побачити визначні пам'ятки у Львівській області.

Фокус уже писав про згоду Міністерства фінансів України виділити 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Росією та Білоруссю. У Кабміні також хочуть витратити 21 мільйон гривень на колючий дріт.

За даними МВС, ділянку кордону з Білоруссю посилять безпілотниками та спецтехнікою.

Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що українські силовики не стрілятимуть у мігрантів, які можуть прибути з Білорусі.