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Україна Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

"Промацують захист кордонів", — голова Нацполіції про рух мігрантів в Україну (фото)

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Нелегальні мігранти у Польщі
Фото: Axios | Мігранти з країн Близького Сходу

Після спроби групи іноземців в'їхати в Україну через пункт пропуску на Чернігівщині поліцейські цілодобово стежать за ситуацією на кордоні Житомирської області та Білорусі.

Поява групи іноземців у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю свідчить про спробу перевірки рівня захисту українських кордонів. Про це написав голова Нацполіції України Ігор Клименко у Facebook.

Клименко розповів про ситуацію на кордоні Житомирської області з Білоруссю. Загальна його довжина – понад 250 км, посилені патрулі поліцейських та прикордонників ведуть цілодобове спостереження.

"Поки що рух мігрантів не зафіксований. Проте вчорашня поява "туристів" у Чернігівській області свідчить про те, що вже намагаються промацати рівень захищеності наших кордонів", — повідомив Клименко.

Нацполіція
Нацполіція

За інформацією голови Нацполіції, рух мігрантів поки що не зафіксований. Він попросив місцевих мешканців інформувати поліцію, якщо вони виявлять незнайомих людей.

"Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули. Сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтереси населення та держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон", – додав він.

Клименко нагадав про кримінальну відповідальність за такі порушення.

Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України
Нацполіція на кордоні України

Заява голови Нацполіції України відбулася після спроби 15 громадян країн Близького Сходу 18 листопада потрапити в Україну з Білорусі під виглядом туристів. Вони говорили прикордонникам, що мета їхнього візиту – побачити визначні пам'ятки у Львівській області.

Фокус уже писав про згоду Міністерства фінансів України виділити 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Росією та Білоруссю. У Кабміні також хочуть витратити 21 мільйон гривень на колючий дріт.

За даними МВС, ділянку кордону з Білоруссю посилять безпілотниками та спецтехнікою.

Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що українські силовики не стрілятимуть у мігрантів, які можуть прибути з Білорусі.