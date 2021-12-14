На держкордон виділили в 17 разів менше за необхідну суму. Стефанчук назвав це "першим траншем"

Проблема хвилює не лише український уряд, а й Польщу з Литвою

У поточному бюджеті на зміцнення державного кордону передбачено 900 мільйонів гривень. При цьому потрібна сума для стримування зовнішніх загроз — 17 мільярдів. Їх шукатимуть у бюджеті поетапно, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс" спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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"Це величезні гроші. Треба розуміти, звідки їх узяти. І тому було сформовано пропозицію про те, що насамперед необхідно для покращення безпеки, і визначено саме ту суму, про яку ви згадали. Тобто, перший, так би мовити, транш ми передали", — розповів Руслан Стефанчук.

Не менше, ніж українських колег, брак фінансування хвилює наших сусідів — Польщу та Литву. За словами голови Верховної Ради, він обговорював це питання у Варшаві зі своїми іноземними колегами. Тоді спікерові довелося зв'язуватися з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, щоб переконати європейців, що наш кордон стримає потік мігрантів. До речі, саме Монастирський уперше озвучив у Верховній раді суму 17 мільярдів, необхідну для облаштування кордонів.

Також Руслан Стефанчук визнав, що на сьогодні залишається незакритим питання щодо демаркації кордону взагалі.

"Тобто за 30 років у нас не було створено ситуації безпеки на кордоні, і вперше це почало вирішуватися зараз", — зазначив спікер.

Проте спроби зміцнити державні кордони вже робилися. Досить згадати горезвісну "стіну Яценюка", анонсовану ще 2014 року. Її будівництво планували закінчити ще 2018 року, але терміни постійно переносили. У травні 2021 року проєкт було завершено на 51,4%, як повідомила ДПСУ у відповідь на запит експертної групи StateWatch. Прикордонники заявили, що їм знадобилося майже п'ять років на розробку законопроєктів звільнення прикордонних військ від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва через облаштування кордону. При цьому в адміністрації ДПСУ не відповіли, чому було допущено втрати з бюджету.

У 2020 році Держприкордонслужба направила до центральних органів виконавчої влади проєкт розпорядження Кабміну про внесення змін до Плану заходів проекту "Стіна", яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році.

У цьому ж проєкті Держприкордонслужба просила збільшити обсяг фінансування на 4,5 мільярда гривень, хоча на момент його подачі фактично вже було витрачено 1,7 мільярда.

У випадку, якщо цей проєкт розпорядження буде затверджений, будівництво "Стіни" розтягнеться на 10 років, а його вартість становитиме 6,2 мільярда гривень, заявили експерти StateWatch. Залишається відкритим питання, входить чи ні ця сума до кошторису, наданого міністром внутрішніх справ у Верховній раді.

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