Верховная Рада вернула Владимир-Волынскому историческое название

Город теперь будет называться Владимир. Российские чиновники считают, что населенный пункт с таким названием может быть только в их стране.

Народные депутаты Украины сегодня переименовали город Владимир-Волынский на Владимир. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады, которое транслировалось в YouTube.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Переименование города поддержали 348 нардепов. Больше всех голосов дали "слуги народа" (220 голосов), ОПЗЖ и "Европейская солидарность" (каждая фракция по 22 голоса).

[ + – ] Нардепы проголосовали за переименование Владимир-Волынского почти единогласно

"Переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области в город Владимир", – говорится в принятом нардепами постановлении №6378.

[ + – ] Местные жители просили чиновников вернуть городу историческое название

В Верховную Раду обратились с такой просьбой депутаты Волынского горсовета. А местных чиновников об этом просили местные жители, чтобы вернуть городу историческое название. Отдельные депутаты горсовета хотели назвать город "Ладомир".

Что это за город?

Сейчас в городе Владимир-Волынский живет около 38 тыс. человек.

"Первое документальное упоминание о городе зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет". В 1795 году город вошел в состав Российской империи. Именно после этого город получил к своему названию приставку "Волынский". Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме", – говорится в пояснительной записке.

[ + – ] Владимир-Волынский предлагали назвать "Ладомир"

Переименовать Владимир-Волынский хотели в 90-х годах прошлого века, но на это не дали добро местные власти.

В России уже реагировали на инициативу смены названия украинского города. Так, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимир Александр Карпилович 1 октября этого года заявлял, что "город Владимир может быть только один и находится он в России".

"Можем пожелать им (украинским политикам) исключительно успеха, но и заодно все-таки поднять исторические анналы, перелистать учебники. Города получили исторически выверенные названия", – говорил Карпилович.

Напомним, что нардепы 1 июля этого года переименовали поселок городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.

Один из преподавателей университета "Львовская политехника" Богдан Билинский выступал с инициативой переименовать город Умань Черкасской области в "Бандер-Сити". Это был его ответ на публикацию общественного деятеля Владимира Корчинского, который анализировал реакцию бывшего посла Израиля в Украине Джоэля Лиона на то, чтобы стадион в Тернополе назвали в честь деятеля Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.