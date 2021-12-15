Верховна Рада повернула Володимир-Волинському історичну назву
Місто тепер називатиметься Володимир. Російські чиновники вважають, що населений пункт із такою назвою може бути лише в їхній країні.
Народні депутати України сьогодні перейменували місто Володимир-Волинський на Володимир. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради, яке транслювалось на YouTube.
Перейменування міста підтримали 348 нардепів. Найбільше голосів дали "слуги народу" (220 голосів), ОПЗЖ та "Європейська солідарність" (кожна фракція по 22 голоси).
"Перейменувати місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир", — йдеться в ухваленій нардепами постанові №6378.
До Верховної Ради звернулися з таким проханням депутати Волинської міськради. А місцевих чиновників про це просили місцеві жителі, щоб повернути місту історичну назву. Окремі депутати міськради хотіли назвати місто "Ладомир".
Що це за місто?
Нині у місті Володимир-Волинський мешкає приблизно 38 тис. осіб.
"Перша документальна згадка про місто зафіксована в літописі часів Київської Русі "Повість минулих літ". У 1795 році місто увійшло до складу Російської імперії. Саме після цього місто отримало до своєї назви приставку "Волинський". Вказаний крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Володимир-на-Клязьмі", — йдеться в пояснювальній записці.
Перейменувати Володимир-Волинський хотіли у 90-х роках минулого століття, але на це не дали добро місцева влада.
У Росії вже реагували на ініціативу зміни назви українського міста. Так, начальник управління зі зв'язків із громадськістю і ЗМІ адміністрації міста Володимир Олександр Карпилович 1 жовтня цього року заявляв, що "місто Володимир може бути тільки одне й знаходиться воно в Росії".
"Можемо побажати їм (українським політикам) виключно успіху, але й заодно таки підняти історичні аннали, перегортати підручники. Міста отримали історично вивірені назви", — говорив Карпилович.
Нагадаємо, що нардепи 1 липня цього року перейменували селище міського типу Новгородське Донецької області на Нью-Йорк.
Один із викладачів університету "Львівська політехніка" Богдан Білінський виступав з ініціативою перейменувати місто Умань Черкаської області на "Бандер-Сіті". Це була його відповідь на публікацію громадського діяча Володимира Корчинського, який аналізував реакцію колишнього посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона на те, щоб стадіон у Тернополі назвали на честь діяча Української повстанської армії Романа Шухевича.