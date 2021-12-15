Верховна Рада повернула Володимир-Волинському історичну назву

Місто тепер називатиметься Володимир. Російські чиновники вважають, що населений пункт із такою назвою може бути лише в їхній країні.

Народні депутати України сьогодні перейменували місто Володимир-Волинський на Володимир. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради, яке транслювалось на YouTube.

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Перейменування міста підтримали 348 нардепів. Найбільше голосів дали "слуги народу" (220 голосів), ОПЗЖ та "Європейська солідарність" (кожна фракція по 22 голоси).

[ + – ] Нардепи проголосували за перейменування Володимира-Волинського майже одноголосно

"Перейменувати місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир", — йдеться в ухваленій нардепами постанові №6378.

[ + – ] Місцеві жителі просили чиновників повернути місту історичну назву

До Верховної Ради звернулися з таким проханням депутати Волинської міськради. А місцевих чиновників про це просили місцеві жителі, щоб повернути місту історичну назву. Окремі депутати міськради хотіли назвати місто "Ладомир".

Що це за місто?

Нині у місті Володимир-Волинський мешкає приблизно 38 тис. осіб.

"Перша документальна згадка про місто зафіксована в літописі часів Київської Русі "Повість минулих літ". У 1795 році місто увійшло до складу Російської імперії. Саме після цього місто отримало до своєї назви приставку "Волинський". Вказаний крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Володимир-на-Клязьмі", — йдеться в пояснювальній записці.

[ + – ] Володимир-Волинський пропонували назвати "Ладомир"

Перейменувати Володимир-Волинський хотіли у 90-х роках минулого століття, але на це не дали добро місцева влада.

У Росії вже реагували на ініціативу зміни назви українського міста. Так, начальник управління зі зв'язків із громадськістю і ЗМІ адміністрації міста Володимир Олександр Карпилович 1 жовтня цього року заявляв, що "місто Володимир може бути тільки одне й знаходиться воно в Росії".

"Можемо побажати їм (українським політикам) виключно успіху, але й заодно таки підняти історичні аннали, перегортати підручники. Міста отримали історично вивірені назви", — говорив Карпилович.

Нагадаємо, що нардепи 1 липня цього року перейменували селище міського типу Новгородське Донецької області на Нью-Йорк.

Один із викладачів університету "Львівська політехніка" Богдан Білінський виступав з ініціативою перейменувати місто Умань Черкаської області на "Бандер-Сіті". Це була його відповідь на публікацію громадського діяча Володимира Корчинського, який аналізував реакцію колишнього посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона на те, щоб стадіон у Тернополі назвали на честь діяча Української повстанської армії Романа Шухевича.