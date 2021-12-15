Обжаловать санкции СНБО на данный момент невозможно, — глава Верховного Суда

По словам Всеволода Князева, все соответствующие иски заморожены, так как у суда нет специального оборудования, а в Украине оно не производится.

Иски об обжаловании санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на данный момент заморожены из-за отсутствия у Верховного Суда специального оборудования, позволяющего рассматривать производства, в которых фигурируют засекреченные документы. Об этом глава суда Всеволод Князев сообщил изданию "Укринформ".

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По словам судьи, внутри Верховного Суда "продолжается дискуссия" касательно того, что иски с обжалованием санкций СНБО "все равно необходимо рассматривать", однако на данный момент "они фактически заморожены". Князев отметил, что каждое судебное заседание фиксируется при помощи видео- и аудиозаписи. Для рассмотрения дел с секретными документами необходимо специальное оборудование, которое способно сразу же шифровать аудиозапись. Такие специальные аппараты, по словам судьи, в Украине не производятся.

Риск сложившейся ситуации Князев видит в том, что фигуранты санкционных списков, подавшие иски в Верховный Суд, могут спустя некоторое время пожаловаться в Европейский суд по правам человека на отсутствие доступа к эффективному правосудию в Украине. Какое решение примет ЕСПЧ, по словам судьи, "можно только прогнозировать".

В то же время глава Верховного Суда видит два пути решения проблемы:

снижение требований к оборудованию фиксации судебных процессов

принять законопроект, упрощающий фиксацию судебного заседания по делам о санкциях СНБО

"Мы думаем над таким законопроектом для того, чтобы сдвинуть эти дела с места", — сказал судья.

Ранее Фокус писал о планах украинского бизнесмена Павла Фукса обратиться в суд с целью оспорить введенные Советом нацбезопасности и обороны в отношении него ограничения.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии Фокусу связал отсутствие судебных заседаний по санкциям СНБО со справедливостью введенных в отношении ряда лиц ограничений.