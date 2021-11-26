У Зеленского объяснили, почему СНБО вводит санкции во внесудебном порядке (видео)

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко считает, что суды должны только рассматривать законность уже введенных против лиц и компаний ограничений.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что роль судов в контексте санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) заключается в вынесении решения о соответствии закону уже наложенных на конкретных лиц и компании ограничений. Об этом он заявил в комментарии Фокусу во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского в пятницу, 26 ноября.

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"Судами рассматривается это с другой стороны. Когда вводятся санкции, люди могут идти в суд и пытаться их оспорить. Поэтому не знаю, может поэтому мы их и не видели, потому что правдивые санкции. Поэтому они не идут в суды", — сказал Тимошенко.

Также замглавы Офиса президента заявил, что "суды и санкции — это два разных инструмента".

"Есть уголовные и административные дела — это дело судов. Есть санкции, санкционные списки — их СНБО вводит по представлению Службы безопасности Украины и других органов", — добавил Тимошенко.

Напомним, в ходе сегодняшней пресс-конференции президент Украины Зеленский в ответ на вопрос Фокуса о том, будут ли опубликованы документы, на основании которых Совет нацбезопасности и обороны принимает решение о введении санкций в отношении тех или иных людей, сказал: "А вы их людьми считаете?". В то же время президент отметил, что решения судов не находятся в его компетенции, однако действия СНБО по введению ограничений против ряда лиц во внесудебном порядке он назвал "правильными".

Ранее бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, который входил в состав СНБО, сообщил, что ведомство принимает решения о санкциях без какой-либо доказательной базы.

Также Фокус писал о намерении украинского бизнесмена Павла Фукса обратиться в суд с целью оспорить введенные Советом нацбезопасности и обороны в отношении него ограничения.