У Зеленського пояснили, чому РНБО запроваджує санкції в позасудовому порядку (відео)

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко вважає, що суди мають лише розглядати законність уже введених проти осіб і компаній обмежень.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що роль судів у контексті санкцій Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) полягає у винесенні рішення про відповідність закону вже накладених на конкретних осіб та компанії обмежень. Про це він заявив у коментарі Фокусу під час пресмарафону президента Володимира Зеленського у п'ятницю, 26 листопада.

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"Судами розглядається це з іншого боку. Коли вводяться санкції, люди можуть йти до суду та намагатися їх оскаржити. Тому не знаю, може, тому ми їх і не бачили, бо правдиві санкції. Тому вони не йдуть до судів", — сказав Тимошенко .

Також заступник голови Офісу президента заявив, що "суди та санкції — це два різні інструменти".

"Є кримінальні та адміністративні справи — це справа судів. Є санкції, списки санкцій — їх РНБО вводить за поданням Служби безпеки України та інших органів", — додав Тимошенко.

Нагадаємо, у ході сьогоднішньої пресконференції президент України Зеленський у відповідь на питання Фокусу про те, чи будуть опубліковані документи, на підставі яких Рада нацбезпеки та оборони приймає рішення про введення санкцій щодо тих чи інших людей, сказав: "А ви їх людьми вважаєте?". Водночас президент зазначив, що рішення судів не перебувають у його компетенції, проте дії РНБО щодо запровадження обмежень проти низки осіб у позасудовому порядку він назвав "правильними".

Раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який входив до складу РНБО, повідомив, що відомство ухвалює рішення про санкції без будь-якої доказової бази.

Також Фокус писав про намір українського бізнесмена Павла Фукса звернутися до суду з метою оскаржити введені Радою нацбезпеки та оборони щодо нього обмеження.