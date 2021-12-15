Оскаржити санкції РНБО наразі неможливо, — голова Верховного Суду

За словами Всеволода Князєва, всі відповідні позови заморожені, оскільки суд не має спеціального обладнання, а в Україні його не виробляють.

Позови про оскарження санкцій Ради національної безпеки та оборони України наразі заморожені через відсутність у Верховного Суду спеціального обладнання, що дозволяє розглядати провадження, у яких фігурують засекречені документи. Про це голова суду Всеволод Князєв повідомив "Укрінформу".

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За словами судді, всередині Верховного Суду "триває дискусія" щодо того, що позови з оскарженням санкцій РНБО "все одно необхідно розглядати", проте наразі "вони фактично заморожені". Князєв зазначив, що кожне судове засідання фіксується за допомогою відео- й аудіозапису. Для розгляду справ із секретними документами необхідне спеціальне обладнання, яке здатне одразу ж шифрувати аудіозапис. Такі спеціальні апарати, за словами судді, в Україні не виготовляються.

Ризик ситуації, що склалася, Князєв бачить у тому, що фігуранти списків санкцій, які подали позови до Верховного Суду, можуть через деякий час поскаржитися до Європейського суду з прав людини на відсутність доступу до ефективного правосуддя в Україні. Яке рішення ухвалить ЄСПЛ, за словами судді, "можна лише прогнозувати".

Водночас голова Верховного Суду бачить два шляхи вирішення проблеми:

зниження вимог щодо обладнання фіксації судових процесів

ухвалити законопроект, який спрощує фіксацію судового засідання в справах про санкції РНБО

"Ми думаємо над таким законопроєктом для того, щоб зрушити ці справи з місця", — сказав суддя.

Раніше Фокус писав про плани українського бізнесмена Павла Фукса звернутися до суду з метою оскаржити введені Радою нацбезпеки й оборони щодо нього обмеження.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарі Фокусу пов'язав відсутність судових засідань щодо санкцій РНБО зі справедливістю введених щодо низки осіб обмежень.